Coronavirus, variabile inglese: Pfizer e Moderna avviano nuovi test

La variante inglese preoccupa il mondo scientifico, ma trapela ottimismo. Intanto è in programma un’assemblea straordinaria dell’OMS con gli Stati membri: diffuso il nome commerciale del vaccino anti-Covid.

Pfizer e Moderna sono al lavoro per capire se il vaccino anti-Covid, prossimo alla commercializzazione, sia utile anche contro l’ultima variante del virus: quella britannica, che sta mettendo in allarme non solo l’Europa. Bloccati, nel frattempo, quasi tutti i voli dalla Gran Bretagna per precauzione: misura che sta prendendo l’Italia, seguita da altri Paesi, per cercare di prendere tempo e fare chiarezza.

Dai colossi farmaceutici, intanto, fanno sapere che ancora non è possibile esporsi a congetture e riflessioni in quanto il virus – proprio per sua conformazione – presenta molteplici mutazioni entro cui bisogna barcamenarsi e non è escluso che anche questa variante inglese possa essere annoverata fra le possibilità contemplate dalla cura. Intanto il prossimo 27 dicembre inizierà la campagna vaccinale a livello europeo: il V-Day, anche in Italia, vedrà l’approdo (con le prime somministrazioni) del vaccino. La prima dose, nel nostro Paese, sarà appannaggio di un’infermiera.

Vaccino anti-Covid, variabile inglese in fase di studio: riunione straordinaria dell’OMS con Stati membri

Una riunione straordinaria con gli Stati membri convocata dall’OMS per fare il punto della situazione sulla messa in commercio del prodotto e soprattutto sulla situazione inglese da tenere sotto controllo: da variante a certezza, passo ancora lungo ma obiettivo raggiungibile per poterla arginare. Anche perché, fanno sapere dall’Organizzazione, la costruzione dell’ultima composizione del COVID-19 è “leggermente diversa” dalle precedenti.

Una maggiore carica virale potrebbe essere anche dovuta a differenti fattori ambientali che sono al vaglio degli scienziati. Tradotto: le basi per mettere un punto al Covid e alla pandemia ci sono, ma non è ancora il momento. Il vaccino, quello approvato e pronto per la somministrazione, arriverà sul mercato con il nome “Cominarty”. Il Ministro della Salute Speranza si mostra ottimista: “Ci sono ancora incognite sulla variabile inglese, ma la disponibilità di un vaccino efficace e sicuro ci dà più forza e nuova fiducia”.