Uomini e Donne, Andrea ha tradito Teresa? Lei rompe il silenzio e svela tutto

Uomini e Donne ha fatto incontrare Andrea Dal Corso e Teresa Langella, ma la vita li ha fatti separare? Lei ha svelato tutto sui social, visto che proprio sulla rete sono nati i gossip sul presunto tradimento di lui.

Uomini e Donne ha permesso a numerose persone di poter conoscere l’amore della propria vita. O almeno così sembra quando sono avvolti dai petali in studio e si dichiarano amore eterno. Alcune coppie, infatti, non riescono a resistere ai problemi della vita quotidiana, mentre altre stanno insieme per tutta una vita. Proprio come nella vita reale.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso erano una di quelle che avevano fatto sognare il pubblico del piccolo schermo, in quanto a distanza di tempo sono ancora legati l’uno a l’altro. Di recente però sul web sono apparse diverse voci che li vedrebbero in crisi a causa del lavoro di lei, mentre addirittura ora sui social si mormorava di un tradimento da parte di lui.

La coppia, stanca di essere al centro del gossip, ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare la loro versione dei fatti. Teresa Langella ha rotto il silenzio sul tradimento di Andrea Del Corso, svelando come stanno in realtà le cose tra loro.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella smentiscono la crisi dopo Uomini e Donne

Andrea Del Corso, secondo le recenti indiscrezioni, avrebbe tradito Teresa Langella di Uomini e Donne, trascorrendo lunghe ore a chattare con un’altra donna. I fan, nel venire a conoscenza di questa notizia, si sono subito preoccupati per loro e hanno chiesto maggiori spiegazioni ai diretti interessati che su Instagram hanno rotto il silenzio. Ecco che cosa ha dichiarato Teresa sulla presunta rottura tra loro:

“Noi andiamo oltre la cattiveria e i pregiudizi della gente“ ha esordito l’ex tronista su Instagram. “Il nostro amore va oltre il mormorio della gente. Supera le distanze e le incomprensioni, contro ogni difficoltà” prosegue Teresa. “Il nostro legame va oltre l’ipocrisia, di tutte quelle persone che ci guardano per sospetto“ continua l’ex tronista, che di recente ha commentato il percorso di Pierpaolo Pretelli al GF Vip.

“Io sono una ragazza onesta che non ha alcun motivo o bisogno di barare“ ammette senza troppi giri di parole la Langella. “Tutto ciò che voglio è soltanto amore puro che difendo e difenderò sempre perché io ed Andrea abbiamo lottato per stare insieme e non meritiamo che girino false voci soltanto per buttare merd* sulla nostra storia“ conclude l’ex tronista, smentendo le voci che vedrebbero il suo compagno averla tradita dopo una recente crisi di coppia.

Teresa e Andrea di Uomini e Donne continuano la loro relazione, smentendo categoricamente tutti i gossip che li vedrebbero non solo essersi allontanati ma anche traditi. I due, evidentemente, sono giunti all’estremo, visto che certe voci girano in rete già da un po’ e non hanno alcuna intenzione di essere protagonisti di finti gossip, inventati soltanto per lucrare sulla loro storia.