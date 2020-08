Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? Parla lei

Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? Parla...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono in crisi dopo Uomini e Donne? La cantante ha scelto di rompere il silenzio sui social.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono recentemente tornati al centro della cronaca rosa in quanto sul web si è parlato di una possibile crisi di coppia tra i due.

I due, secondo le recenti indiscrezioni trapelate in rete, si sarebbero allontanati a causa del lavoro dell’ex tronista di Uomini e Donne, che l’ha portata a lavorare a Roma, lontana dalla casa che avevano deciso far diventare la culla del loro amore.

Teresa, probabilmente stanca di essere la protagonista del gossip, ha scelto di rompere il silenzio a raccontare ai suoi fedeli sostenitori come stanno realmente le cose: tra lei e Andrea non c’è alcuna crisi, tutt’altro. Il loro rapporto prosegue a gonfie vele e, nonostante il problema della lontananza si è fatto sentire, i due non hanno avuto alcun periodo di crisi o pensato di terminare la loro storia.

Teresa, che di recente ha fatto impazzire il web per i suoi esercizi, ha smentito la crisi pubblicando uno scatto che li immortala insieme e aggiungendo che al fianco del suo compagno si sente al sicuro e protetta.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne non sono in crisi, i due hanno perfino organizzato una vacanza con i genitori di lei.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso in vacanza con i genitori di lei

Teresa Langella e il suo compagno al momento si trovano in vacanza con i suoi genitori. La coppia di Uomini e Donne ha deciso di partire con la famiglia di lei per festeggiare il compleanno del papà, il famoso Babbucc che durante la scelta in prima serata divenne uno dei personaggi più amati del momento.

Teresa e Andrea, tra l’altro lei di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, hanno deciso di festeggiare il compleanno del padre andando in vacanza insieme, provando che la loro relazione è più solida che mai.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne sono innamorati come il primo giorno se non di più.