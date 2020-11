Pierpaolo Pretelli è stato il corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne e lei non si è risparmiata sull’esperienza di lui al GF Vip.

Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Prima di approdare nella casa più spiata d’Italia, il concorrente è diventato famoso grazie alla sua esperienza a Striscia La Notizia, dove ha ricoperto il ruolo di velino moro, ma non solo.

I telespettatori più attenti lo hanno conosciuto anche grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, dove ricopriva il ruolo di corteggiatore di Teresa Langella. Lei aveva intuito che tra loro non poteva funzionare e scelse di terminare la sua conoscenza per concentrarsi su Andrea Del Corso, con cui non c’è nessuna crisi di coppia.

Ora però, recentemente intervistata dal magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, Teresa ha commentato il percorso di Pierpaolo nella casa, ammettendo che purtroppo è apparso piuttosto remissivo agli occhi del pubblico in quanto non ha mostrato tutto il suo carattere.

Teresa Langella ha bocciato Pierpaolo Pretrelli al GF Vip per poi raccontare anche del suo futuro con Andrea Del Corso.

Teresa Langella aspra su Pierpaolo Pretelli e svela il suo futuro con Andrea

Teresa Langella ha rivelato che si ricorda benissimo del corteggiamento di Pierpaolo Pretelli a Uomini e Donne, anche se non è durata tantissimo la sua permanenza all’interno del programma, e ritiene che sia assolutamente un bravissimo ragazzo, ma che purtroppo non è riuscito a dimostrare tutto il suo carattere all’interno del Grande Fratello Vip.

“Mi ricordo benissimo di lui” ha esordito Teresa. “E’ un bravo ragazzo. Anche molto affettuoso, forse pure troppo” ha aggiunto in maniera ironica. “Purtroppo non credo che all’interno della casa stia dimostrando di avere un certo carattere“ ha concluso sul concorrente, che è stato criticato da Elisabetta Gregoraci. “A tratti sembra una persona molto remissiva” ha poi appuntato per passare poi a parlare di un altro ragazzo: Andrea Dal Corso, il suo compagno, nonché scelta di Uomini e Donne.

I due, dopo la fine del loro percorso al dating show di Maria De Filippi, hanno scelto di andare a vivere insieme, ma hanno avuto non pochi problemi a causa della distanza, perché gli impegni lavorativi hanno portato a separarli per qualche tempo. Tant’è che in rete si mormorava che si fossero allontanati a causa di una crisi di coppia, ma i due hanno prontamente smentito il tutto.

“Entrambi avevamo voglia di costruire qualcosa e di fare questo passo importante. Anche se i nostri progetti lavorativi al momento si trovano in città diverse, ma in futuro proveremo ad essere nello stesso posto” ha raccontato l’ex tronista. “E’ stato un periodo di transizione questo, tra progetti lavorativi vari” hanno concluso i due, che non escludono di sposarsi in futuro ma non oggi, vista la pandemia ancora in corso.

“Soltanto ad immaginare la proposta mi viene da sorridere. Certo che mi piacerebbe sposare Andrea, diventa il senso di tutto“ ha commentato sognante lei, che non molto tempo fa ha fatto un’amara confessione. “Non esiste un momento giusto per farlo, però in questo preciso momento storico sarebbe un po’ un azzardo” ha risposto invece Andrea Dal Corso. “Io so bene cosa provo per lei e non tarderemo nel farlo. Anche perché sono un inguaribile romantico e mi lascerò sicuramente trasportare dalle emozioni” ha concluso lui.

Teresa ha prima parlato di Pierpaolo Pretrelli al GF Vip e poi non ha mancato nel menzionare il suo futuro matrimonio. Momento attesissimo dai loro fan che non vedono l’ora di ammirare le foto del matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ma per quel momento ci vorrà ancora un bel po’ di tempo.