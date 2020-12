Il freddo mette a dura prova l’epidermide delle nostre mani e l’utilizzo continuo di gel disinfettanti le rende secche, arrossate e screpolate. Ecco il rimedio da utilizzare ogni giorno per avere mani perfette.

Questo che stiamo vivendo è senza dubbio un inverno particolare dove al clima rigido si accompagna anche una condizione di stress che tutti viviamo per via dell’emergenza Covid-19. Allo stress psicologico tuttavia, si aggiunge anche quello subito dall’epidermide, in particolare quella delle mani che il freddo e l’utilizzo continuo di gel disinfettanti a base alcolica rendono ogni giorno secche, screpolate e irritate.

Le mani però potranno trovare immediato ristoro se sottoposte a delle cure specifiche e coccolate con dei rimedi naturali d’eccellenza, scopriamo quali sono e soprattutto impariamo come creare un trattamento urto fai da te da utilizzare ogni giorno. Se hai anche le labbra sempre secche e screpolate per il freddo ecco quali rimedi dovresti utilizzare.

Freddo e gel disinfettante mettono a dura prova le nostre mani: ecco i rimedi naturali da utilizzare ogni giorno

Ogni giorno dobbiamo prenderci cura delle nostre mani in modo diverso e spesso, soprattutto in questa stagione in cui il freddo mette K.O. la nostra cute e che più volte al giorno utilizziamo soluzioni e gel a base alcolica per disinfettare le mani.

Il freddo e l’alcool sono un binomio ‘catastrofico’ per la pelle e per questo abbiamo deciso di consigliarvi dei rimedi naturali e dei piccoli segreti, con cui prendersi cura delle mani e averle sempre protette, idratate e morbide.

La detersione

Per detergere le mani durante la giornata, spesso utilizziamo dei saponi con proprietà antibatteriche con formulazioni piuttosto aggressive. Almeno al mattino e alla sera, detergerle con un olio lavante sarà la scelta migliore. Anche una saponetta vegetale come quella di Aleppo potrà essere indicata per lavare le mani.

L’idratazione

Idratare le mani, sarà il passo fondamentale per averle sempre belle e sane nonostante il freddo e l’alcol utilizzato per la disinfezione. Esistono diversi rimedi naturali ottimi per idratare e proteggere la pelle ma i migliori in questo caso specifico sono l’olio di elicriso e il burro di Karité.

L’olio di elicriso

L’olio di elicriso è un olio vegetale che vanta moltissime proprietà curative. Perfetto per prendersi cura della pelle irritata, infiammata e anche soggetta ad allergie, esso è un ottimo antistaminico, decongestionante, lenitivo e ovviamente emolliente.

Massaggiare quest’olio appena dopo aver lavato le mani, mentre sono ancora umide, fino a completo assorbimento sarà davvero un piacevole sollievo, una coccola che renderà le mani morbide e soprattutto lenite.

Il burro di Karité

Questo burro naturale è molto conosciuto per le moltissime proprietà benefiche, soprattutto per quel che riguarda l’epidermide. Un burro corposo, ma non particolarmente untuoso che si può utilizzare alla sera come un impacco. Basterà applicarne una buona quantità su mani e polsi e indossare dei guanti di cotone bianco prima di andare a dormire. Al mattino le mani saranno rigenerate.

Come preparare un trattamento d’urto per avere sempre mani protette ed idratate

Una crema ricca, nutriente, protettiva ed idratante fai da te perfetta per prenderci cura delle mani più volte al giorno, un prezioso elisir, formulato dalla bravissima naturopata Martina Rodini, da portare sempre con se e rinnovare più volte con un massaggio. Scopriamo come realizzarla seguendo il video tutorial passo dopo passo.

Ecco gli ingredienti che vi serviranno:

35 grammi di olio di mandorle dolci (oppure 10 grammi di burro di Karité e 25 grammi di olio di mandorle dolci)

10 grammi di acqua distillata

5 grammi di cera d’api

10 gocce di olio essenziale di geranio (facoltativo)

10 gocce di estratto di semi di pompelmo (facoltativo)

Non vi resta che seguire tutti i nostri consigli per poter ritrovare mani morbide, protette, lenite ed idratate.