Dayane Mello massacrata dal web: la presa in giro ad Adua Del Vesco non piace

Dayane Mello è di nuovo al centro della polemica e questa volta per una giusta causa. La modella, nelle scorse ore, ha fatto discutere per alcune frasi infelice rivolta ad Adua Del Vesco, la sua amica speciale, che ha scelto di fare colazione con uova e bacon.

La Mello, insieme a Sonia Lorenzini, non appena ha notato che l’attrice si stava preparando la colazione ha iniziato a guardarla quasi come se stesse compiendo la più irresponsabile delle azioni, chiedendole se avesse realmente intenzione di mangiare uova e bacon alle 3 del mattino, ricordandole, e nemmeno in maniera tanto carina, che determinati cibi non fanno altro che aumentare la comparsa della cellulite e permettono al proprio corpo di aumentare di peso.

Rosalinda, che di recente è tornata a parlare dell’Ares Gate, è apparsa piuttosto infastidita da tale commento, visto che Dayane e Sonia la guardavano come se fosse un alieno, ma nonostante tutto la modella ha continuato.

Dayane Mello ha preso in giro Adua Del Vesco al GF Vip per la sua colazione poco sana, incurante del danno che i suoi commenti inopportuni possano causare.

Adua Del Vesco mangia uova e bacon: la reazione di Dayane Mello fa infuriare il web

MA PERCHÉ LA GUARDANO COME SE AVESSE APPENA UCCISO UN GATTO? 🤦🏻‍♂️ #GFVIP pic.twitter.com/9ZYazpGvZR — Trash Italiano (@trash_italiano) December 21, 2020

Il commento di Dayane Mello non solo non è piaciuto perché non è il massimo dell’eleganza commentare le scelte alimentari di qualcuno facendolo apparire come un alieno, ma anche perché sa benissimo che la sua amica speciale Adua Del Vesco ha sofferto di anoressia. A maggior ragione rivolgerle certi commenti, imitando anche il modo di camminare di una persona obesa, non le fa di certo onore.

Dayane Mello è stata massacrata dal web che non ha assolutamente gradito il modo in cui si è rivolta alla sua amica, che piuttosto infastidita ha risposto che non l’è importa di mettere su peso. “Tanto piacerò ugualmente anche così”, ma la modella ha rincarato la dose, facendo con il suo viso delle espressioni che sembravano pensare l’esatto contrario.

Sul web non sono mancati commenti contro la Mello che, incurante del passato di Rosalinda, che di recente sembrerebbe aver avuto dei ripensamenti sul suo fidanzato, ha commentato il suo peso e le sue scelte alimentari, dimostrando tutto il suo pessimo gusto e cattiva educazione, ma lei non sembra assolutamente aver compreso nulla di tutto ciò.

ma ci rendiamo conto dello schifo? #gfvip pic.twitter.com/YsuRIwi16G — c r o c c a n t e 🐍 (@yslkendaII) December 21, 2020

Il web non ha perdonato le uscite infelice di Dayane su Rosalinda e chiede che la produzione possa prendere provvedimenti a riguardo. O almeno farle notare che uscite del genere sarebbe meglio risparmiarsele, soprattutto se si conoscono le problematiche passate di una persona che con l’alimentazione non ha purtroppo avuto un bel rapporto.