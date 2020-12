Scopriamo insieme come vivere al meglio le festività natalizie se il partner è lontano.

Quest’anno più che mai, conciliare impegni di lavoro e festività si sta rivelando difficile. Con il problema delle restrizioni causate dal Covid e delle difficoltà nello spostarsi, saranno infatti diverse le coppie che pur non volendolo si troveranno a festeggiare il Natale separatamente.

Per far si che il Natale non si trasformi in un momento di tristezza è quindi importante rimboccarsi e maniche ed impegnarsi al fine di renderlo comunque piacevole. E anche se, come ovvio che sia, non sarà mai la stessa cosa, trovare dei modi per sentire il partner vicino sarà sicuramente d’aiuto. Scopriamo quindi alcune idee per rendere le festività un po’ meno pesanti anche se il partner è lontano.

Come passare il Natale sentendo il partner vicino anche a distanza

Questo Natale sarà sicuramente ricordato per le tante restrizioni negli spostamenti e per i problemi che tante coppie e famiglie stanno avendo a riguardo. Tra motivi legati alla salute, il lavoro e problemi di vario genere, le coppie che si troveranno a trascorrere il Natale separate saranno infatti diverse. È bene quindi organizzarsi per tempo al fine di non sentire troppo la mancanza del partner e approfittare il più possibile degli aiuti dati da smartphone, piattaforme tv e siti e app che consentono di interagire in modi diversi.

Organizzarsi per una festa da passare insieme. Se si è lontani e si desidera trascorrere comunque insieme il giorno di Natale è possibile organizzarsi per tempo. Già a partire dai preparativi ci si sentirà infatti parte di qualcosa da vivere insieme. Che si tratti della lista della spesa, di un programma di cose da fare o dell’ora in cui incontrarsi online, ciò che conta è parlare e comunicare. Magari aggiungendo al tutto messaggini colorati ed in grado di fare atmosfera.

Scambiarsi dei regali. Per i doni a distanza, si sa, il web è di grande aiuto. E se non ci si è mossi per tempo ci sono comunque servizi che sono ancora in grado di garantire un piccolo dono per le feste. Ancor meglio, però, sarebbe organizzare qualcosa di speciale per il partner. Dedicargli una poesia, creare un collage online con le foto più belle, scrivergli una canzone… Le possibilità sono tante e varie ma tutte in grado di far sentire la propria presenza al partner.

Fare un programma. Avere un programma aiuta sicuramente a sentire l’appuntamento anche se si è distanti. E ciò dona un certo senso di vicinanza. È inoltre importante per consentire ad entrambi di organizzarsi e di gestire i reciproci impegni che possono essere di lavoro, legati alla famiglia o simili. Decidere a che ora trovarsi (sia che sia per telefono che online) consentirà di tenersi liberi e di esserci al 100% per l’altra persona.

Cucinare insieme. Se si ha modo di trascorrere diverso tempo inieme si può cucinare qualcosa insieme via webcam e poi mangiarla restando connessi. Addobbare il tutto e mettersi uno di fronte all’altra sarà un modo piacevole per stare accanto. In questo modo, infatti, ci si potrà vedere e parlare quasi come se si fosse davvero nella stessa stanza.

Vedere un film insieme. Un pomeriggio rilassante o un dopo cena in due guardando lo stesso programma è sicuramente un modo per sentirsi vicini. Grazie alle tante piattaforme online ormai la cosa è più che possibile ed esistono persino alcuni modi per far si che un dato film inizi nello stesso momento per tutti. In questo modo si potrà stare in vivavoce e commentarlo, godendosi un momento di pace insieme. A tal proposito, una proposta interessante è quella offerta da Netflix per sincronizzare un film sul pc in modo da vederlo e commentarlo insieme.

Queste idee sono solo alcune delle tante che si possono mettere in atto per sentirsi vicini durante le feste. Si può leggere insieme un bel libro al telefono, acquistando lo stesso ebook e leggendo un capitolo per volta per poi commentarlo. Ci si può dare appuntamento ogni sera per un apericena in cui chiacchierare di cosa si è fatto e si possono fare progetti per quando si starà finalmente insieme. Ciò che conta è tener duro e ricordarsi che avere qualcuno nel cuore che ricambia i sentimenti che si provano è già qualcosa di speciale e per la quale esser grati. Anche e sopratutto a Natale.