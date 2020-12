Scopri come leggere un libro con il partner può rappresentare un profondo momento di unione.

Natale si avvicina e in questo particolare periodo dell’anno, un buon modo per accrescere la sintonia nella coppia e vivere al meglio il periodo delle feste è quello di leggere insieme un buon libro. Un’attività che può offrire molto più di quanto si pensi e che fa da sicuro collante per chi vive insieme da un po’ o chi, al contrario, sente il bisogno di trovare una connessione diversa con il proprio partner.

Leggere insieme consente infatti di condividere insieme un’esperienza diversa, di creare una sorta di appuntamento speciale e di conoscere sfumature diverse del partner. Un’attività che andrebbe provata almeno una volta nella vita. Scopriamo quindi come fare e come renderla perfettamente calzante con il periodo di Natale.

Leggere insieme rende la coppia più unita

Quest’anno il Natale sarà un po’ più difficile per tutti, creando tensioni che spesso e volentieri finiscono con il seguirci a casa compromettendo il rapporto con i propri cari.

Un problema che può affliggere anche le coppie che, in un periodo dell’anno così delicato, hanno più che mai bisogno di godere a pieno della reciproca vicinanza. Ebbene, anche se può sembrare strano e poco convenzionale, un buon modo potrebbe essere quello di leggere insieme. Troppo spesso, infatti, accade che le coppie si facciano passare delle ore trascorse nella stessa stanza facendo però cose diverse.

Un bel modo di sentirsi vicini ma che sicuramente non basta. Cerchiamo quindi di capire come agire per rendere la lettura di coppia un’abitudine sana e piacevole.

Scegliere un libro che possa andare bene ad entrambi. La prima mossa da compiere è anche una tra le più importanti e consiste nello scegliere una lettura che possa piacere ad entrambi. Se non si hanno gusti simili si potrebbe optare per un genere ancora sconosciuto ad entrambi in modo da avvicinarcisi con le stesse possibilità. In alternativa si può optare per qualcosa di natalizio o per un genere inviso a tutti e due. Sarà un modo come un atro per scherzarci su mentre si legge.

Scegliere un luogo caldo e accogliente. Per rendere la lettura a due piacevole è importante scegliere un luogo idoneo. Questo può essere il divano o il letto o, ciò che più si preferisce. È importante che entrambi si sia concentrati sulla lettura e che non ci sia uno che legge mentre il partner fa altro. Si tratta di un’attività da condividere insieme e che pertanto va vissuta con partecipazione.

Leggere alternandosi i capitoli. Il modo perfetto per procedere? Leggere un capitolo a testa. In questo modo si sarà più concentrati sulla lettura e si avrà modo di rivestire sia il ruolo del narratore che di quello che ascolta la storia.

Leggere con calma, prendendosi anche del tempo per commentare quanto letto. La lettura di coppia nasce come punto di incontro e di confronto tra i partner. Per questo motivo può essere utile condividere eventuali pensieri su quanto si sta leggendo. Prendersi delle pause di tanto in tanto ed esprimere il proprio parere sarà un modo piacevole di interagire.

Usare un tono di voce caldo e coinvolgente. Una buona lettura deve essere coinvolgente. È quindi importante che ci sia partecipazione e che si utilizzi un tono caldo ed in grado di coinvolgere. Ciò, oltre a rendere il tutto più piacevole, promuoverà la complicità e agirà in modo positivo anche sull’intimità di coppia.

Stabilire un appuntamento per leggere il libro a puntate. La vita di tutti i giorni può essere così impegnativa da far perdere di vista tempi, orari e persino impegni. Per far si che la lettura a due non si perda con il passare del giorno è importante stabilire un orario da dedicarvi. In questo modo si potrà decidere quanti capitoli leggere ogni giorno e attendere l’ora giusta per rintanarsi nel piccolo mondo a parte dedicato alla coppia. Se il libro sarà avvincente, l’appuntamento diventerà ogni giorno più piacevole, mentre in caso contrario si potrà comunque attendere questo momento di condivisione con il partner. Esattamente ciò che fa tanto Natale anche in questo anno così diverso dagli altri.

La lettura di un libro a puntate nasce come momento di condivisione per la coppia ma ha il bello di poter essere esteso anche ad altri ambiti. Ad esempio si può creare un appuntamento speciale con il partner che si trova lontano o si può leggere una favola a puntate ad un parente lontano come una nonna che vive distante o figli e nipoti che non si possono abbracciare. Avere qualcosa in comune da attendere consentirà di sentirsi più vicini e renderà il tutto avvolgente come un abbraccio virtuale. Esattamente ciò che serve in questo periodo storico così incerto e complicato.