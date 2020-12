Se state cercando un’idea regalo per una appassionata di makeup e di base trucco perfetta, ecco la cipria in polvere che ogni donna vorrebbe avere nel beauty.

La cipria è uno dei prodotti di makeup ‘evergreen’ che negli anni si è evoluta per formulazione ma è da sempre racchiusa nello stesso packaging, in particolare quella in polvere che da talco che era, negli anni ’50 si è trasformata in un prodotto performante, capace di opacizzare e fissare il makeup in modo impeccabile.

Un’ ottima cipria in polvere potrebbe davvero essere un’idea regalo perfetta per un’amica, una cugina o una persona che teniamo nel cuore. Abbiamo selezionato per voi un prodotto che vanta un’ottimo rapporto qualità prezzo ed un packaging molto accattivante. Scopri anche la palette bella ed economica che abbiamo selezionato per i regali di Natale 2020.

Idee regalo per Natale 2020: C ipria in Polvere, beige -Make-Up Loose Powder di Stefania d’Alessandro

Cipria in Polvere, Make-Up Loose Powder di Stefania d’Alessandro , una cipria formulata per uso professionale che regala prestazioni uniche dopo una sola applicazione. Una polvere setosa ed impalpabile che fissa la base trucco in modo impeccabile, ma vediamo come la presenta l’azienda:

“Cipria in polvere libera prodotto essenziale per il fissaggio del fondotinta in crema Cram foundation o per opacizzare la pelle. Si differenzia per la leggerezza estrema e la grande capacità opacizzante e assorbente delle componenti lipidiche del fondo di base. Aderisce perfettamente senza stratificare o lasciare residuo sull’epidermide, ovviando alle problematiche estetiche tipiche delle ciprie in polvere”

Il costo di questa cipria su Amazon è di €.22,00.

La Cipria in polvere, prodotto fondamentale per il makeup

Qualunque donna possiede una cipria in polvere nel suo makeup beauty, questo perché è realmente un prodotto insostituibile nella realizzazione di un makeup perfetto. La cipria, fissa e opacizza e andrebbe applicata sulla base trucco dopo aver applicato fondotinta e correttori.

Ma scopriamo tutto sulla cipria e sull’applicazione perfetta di questo prodotto con le indicazioni nel video tutorial della bravissima makeup artist Giulia Benchic! Scopri anche come realizzare una base trucco perfetta.

Non avrete sicuramente più alcun dubbio su quale regalo fare ad una persona che nutre una passione smodata per il makeup!