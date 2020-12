Palline morbidissime e golose, i Coconut chocolates light da mangiare in un solo morso. Scopriamo la ricetta pronta in 10 minuti!

Queste palline ripiene di cocco, con un’esterna croccantezza al cioccolato, vi faranno impazzire! Sono delle palline che si preparano in soli 10 minuti, il loro gusto vi stupirà, per una preparazione facilissima un dessert coi fiocchi, grazie alla creatività di cooking_fitness_girl. Gli ingredienti da utilizzare sono davvero facilmente reperibili, il cocco è il protagonista, il cioccolato fa la sua parte regalando a queste fresche palline una glassatura fondente perfetta.

La ricetta dei Coconut chocolates

Capita anche a voi di avere una voglia di dolce frenetica ma allo stesso tempo avete paura di rovinare la vostra dieta? Beh questi cioccolatini al cocco fanno per voi! Potete mangiarli senza sensi di colpa e vi toglieranno la voglia di dolce. Provare per credere!

Incredibilmente morbidi al loro interno

Croccanti all’esterno grazie alla glassatura del cioccolato fondente

Un’ esplosione di freschezza

E poi vogliamo parlare del cocco? Gusto sublime

Attenzione creano dipendenza, uno tira l’altro!

TEMPO DI PREPARAZIONE: 10 minuti

NESSUNA COTTURA: bisogna solo far solidificare in frigo un paio di orette

Ingredienti

100 g farina di cocco

30 g di yogurt greco gusto cocco

crema spalmabile al cocco q.b

nocciole q.b

cioccolato fondente extra

granelle varie

Preparazione

Mescolare lo yogurt con la farina di cocco, prendere pezzettini di impasto e al centro metterci un cucchiaino di crema al cocco e una nocciola, chiudere il tutto formando una pallina, fare così con il restante impasto.

Visita il profilo Instagram di cooking_fitness_girl

Mettere le palline in frigo e far riposare per 2 orette circa. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e immergerci dentro le palline, aggiungerci sopra qualche granella a piacere e farle solidificare in frigo. Ideali come dolcetti per le feste.

