Cosa cucino con il limone: menù completo per un pranzo a tutta vitamina C

Se stai cercando idee per preparare piatti a base di limone ecco un menù completo a base dell’agrume per un pranzo a tutta vitamina C.

Il limone è uno degli agrumi più utilizzati in cucina adatto sia alle ricette dolci che salate. Oltre al profumo che regala ai piatti il limone ha anche innumerevoli proprietà benefiche.

Ricchi di vitamina C, i limoni sono utili in questo periodo per prevenire e curare i malanni di stagione come raffreddori ed influenze. Qui vi avevamo suggerito un menù a base di vitamina C.

Non solo, i limoni sono ottimi anche per prevenire le malattie cardiovascolari e validi antiossidanti naturali. Adatti anche ai regimi ipocalorici, i limoni apportano un basso numero di calorie e hanno un basso indice glicemico. Scopriamo subito un menù completo per un pranzo a base di limone.

Menù completo a base di limone: dal primo al dessert

Vi siete ritrovati con una gran quantità di limoni e non sapete come smaltirli? Niente paura, i limoni sono agrumi adatti alla preparazione di innumerevoli ricette e di sicuro non mancherà modo di utilizzarli in cucina.

Particolarmente adatti ad essere consumati in questo periodo, i limoni apportano una discreta quantità di vitamina C, utile a combattere virus influenzali e rinforzare le difese immunitarie.

Scopriamo allora cosa cucinare con il limone e come utilizzarlo nelle preparazioni sia salate che dolci. Iniziamo il nostro menù per questo pranzo a base di limone con un primo piatto: i tagliolini al limone, una ricetta prelibata, dal gusto delicato ma anche molto profumata.

Proseguiamo con i bocconcini di pollo al limone a cui possiamo abbinare una semplice insalata di patate al limone e prezzemolo. E infine, chiudiamo con un dolce sofficissimo con una crema di limone.

Primo piatto: tagliolini al limone

Un primo piatto dal gusto delicato e dal profumo inconfondibile: sono i tagliolini al limone, fatti a mano e dal sapore sano e genuino tipico della pasta fresca.

Per prepararli bisognerà munirsi di farina e semola rimacinata e poi potrete decidere se utilizzare la macchinetta o stendere la pasta a mano. La sfoglia in ogni caso dovrà essere alta 1-2 millimetri al massimo.

Il condimento cremoso a base di succo di limone farà il resto. Lo chef consiglia i limoni di Sorrento o Amalfi per donare un profumo e un gusto più intensi al piatto.

Nel video qui sotto troverete tutti i passaggi per realizzarli.

Secondo piatto: bocconcini di petto di pollo al limone

Un secondo piatto semplice da preparare quanto gustoso e profumato: sono i bocconcini di petto di pollo al limone, un’idea veloce da portare a tavola in poco tempo. Si possono cuocere anche in anticipo e poi riscaldarli all’ultimo momento aggiungendo un filo d’acqua.

Il succo di limone e la farina permetteranno di creare una salsina deliziosa che renderà il piatto molto appetitoso. Anziché i bocconcini, se lascerete le fette di pollo intere, potrete realizzare delle scaloppine di pollo al limone.

Per preparare questo gustoso secondo piatto avrete bisogno di pochi ingredienti tra cui: petto di pollo, farina, cipolla, succo e scorza di limone, acqua, olio evo, sale e prezzemolo.

Nel video qui sotto troverete tutto il procedimento per preparare i bocconcini di petto di pollo al limone.

Contorno: insalata di patate al limone e prezzemolo

Un contorno semplicissimo da realizzare: l’insalata di patate al limone e prezzemolo è un classico della cucina italiana per accompagnare un secondo piatto di carne o pesce.

Adatte ad essere preparate e consumate in qualsiasi stagione, le patate così condite, sono ottime sia servite calde che fredde e possono essere preparate in anticipo e conservate in frigorifero fino al momento di servirle a tavola.

Per prepararle avrete bisogno di patate, prezzemolo, olio evo, limone, sale. Qui sotto tutti i passaggi per realizzare questo semplice contorno.

Dessert: torta sofficissima con crema di limone

Chiudiamo questo pranzo a base di limone con un dolce che ci accompagnerà per tutta la giornata, adatto infatti ad essere servito non solo a pranzo ma in qualsiasi momento. Si tratta di una torta sofficissima con crema di limone.

Dal sapore unico e irresistibile questa torta saprà davvero stupirvi grazie al cuore golosissimo che racchiude una deliziosa crema al limone, semplicissima da preparare.

Un dolce fresco, profumatissimo e leggero che si scioglierà in bocca. Per prepararlo serviranno:

Ingredienti per la crema di limone

150 g di zucchero

65 g di maizena o amido di mais

1 uovo intero

buccia grattugiata di 1 limone

100 ml di succo di limone filtrato

500 ml di latte

Ingredienti per l’impasto

4 uova medie

150 g di zucchero

buccia grattugiata di 1 limone

100 ml di latte

70 ml di olio di semi

170 g di farina

1/2 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo q.b.

Servirà inoltre uno stampo a cerniera da 22 centimetri.

Qui sotto tutti i passaggi per preparare questa profumatissima torta al limone.

E se il pranzo con ricette a base di limone vi è piaciuto scoprite anche il menù completo a base di arance, per un pieno di vitamina C.