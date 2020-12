By

Morgan, fuori da Sanremo 2021, risponde pubblicamente ad Amadeus condividendo sui social gli screenshot dei messaggi scambiati con lui.

Morgan pubblica sui social gli screenshot dei messaggi scambiati con Amadeus in chat e replica alla nota della Rai, letta in diretta durante la finalissima di Sanremo Giovani 2021 da Amadeus che ha così spiegato l’esclusione di Morgan dalla giuria televisiva accanto a Beatrice Venezi, Luca Barbarossa e Piero Pelù.

“In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, – afferma la nota Rai – espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”.

Parole che amadeus ha letto prima di dare ufficialmente il via alla finalissima di Sanremo Giovani 2021 e a cui Morgan ha risposto pubblicando i messaggi sui social.

Morgan, duro attacco ad Amadeus: “Comportamenti da mer*a umana”

Morgan non ci sta e, durante la serata in cui sono stati annunciati i nomi dei 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021, ha pubblicato una serie di messaggi sui suoi profili social con cui si è scagliato contro la macchina del Festival.

Dopo aver spiegato di essere arrivato a Sanremo per ricoprire il suo ruolo di giurato, Marco Castoldi ha dichiarato di non aver potuto sottoporsi al tampone “così possono non farmi entrare facendo finta di aver ragione”.

Arrabiattimo, Morgan ha così deciso di rendere pubblici anche alcuni messaggi scambiati in chat con Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

“Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da mer*a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infa*i. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta”, si legge nel primo messaggio pubblicato sui social.

“Non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere”.

Come risponderanno Amadeus e la Rai? Dopo l’attacco di Bruno Vespa per il prolungamento della finale di Sanremo Giovani 2021, arriva anche quello di Morgan.