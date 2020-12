By

Cecilia Capriotti stasera farà il suo debutto nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi sono il suo compagno e sua figlia? Scopriamo insieme qualcosa in più.

L’attrice e showgirl di Ascoli Piceno fa il suo debutto nella puntata di oggi del Grande Fratelo. Secondo le parole di Alfonso Signorini: “E’ tutta da scoprire”.

In passato Cecilia Capriotti ha avuto dei relazioni con altri personaggi noti al pubblico, primo tra tutti l’attuale compagno di Sabrina Ferilli, Andrea Perone.

Secondo le parole dell’attrice, lei è molto ambita nei reality. Difatti negli anni ha partecipato a numerosi reality show: nel 2010 a Ballando con le stelle e nel 2018 ha partecipato all’isola dei famosi. Anche se la sua prima apparizione televisiva o se meglio lo vogliamo chiamare “il suo debutto” nel mondo dello spettacolo risale al 2000, anno in cui partecipò al concorso di bellezza Miss Italia, classificandosi quarta.

Oggi Cecilia, lascerà nuovamente la sua famiglia per qualche periodo, per alloggiare nella casa più famosa e spiata d’Italia. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sul suo compagno e su sua figlia.

Gianluca Mobilia e Maria Isabelle: la famiglia di Cecilia

Cecilia quindi entrerà nella Casa del Grande Fratello insieme agli altri ingressi della seconda ondata. Ama condividere con il suo milione e mezzo di follower scatti di vita quotidiana e momenti felici insieme alla sua bella famigliola.

Cecilia Capriotti convive con il compagno Gianluca Mobilia. La loro storia d’amore sarebbe iniziata nel 2014. I due si sono innamorati durante una vacanza a Panarea, nelle isole Eolie e secondo quanto riportato dalla coppia sarebbe stato una sorta di colpo di fulmine. Cecilia ha confessato che è stata subito attratta dalla bellezza e dalla simpatia di Gianluca.

Quest’ultimo ha conquistato l’attrice da vero e proprio gentiluomo ovvero con un mazzo di rose e un biglietto d’amore. Dopo qualche tempo hanno deciso di andare a vivere insieme e nel 2016 hanno avuto la loro primogenita di nome Maria Isabelle che oggi ha 4 anni motivo per cui declinò la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2017 e alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. Gianluca Mobilia ha avuto in passato relazioni con ex di Serena Autieri, Manuela Arcuri ed Eleonora Abbagnato.

Nonostante la coppia abbia parlato più volte di matrimonio, le nozze con Gianluca Mobilia restano ancora un progetto. Nel 2017 ha dichiarato a Chi: “Ne farei dieci di figli! Nonostante il parto sia un trauma, lo riaffronterei. Tra qualche anno sì, non lascerei sola mia figlia”. Magari ci sarà una proposta di matrimonio in diretta nazionale?

Chissà, intanto Cecilia ritroverà nella casa un vecchio “inquilino”, Filippo Nardi con il quale aveva partecipato all’Isola Dei Famosi e che, nella casa rischia grosso.