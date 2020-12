Carlotta Dell’Isola chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Carlotta Dell’Isola chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata dell’ex di Temptation Island.

Carlotta Dell’Isola è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione andata in onda di Temptation Island, quella condotta da Alessia Marcuzzi, diventando una dei personaggi più amati dal popolo del web. Tant’è che Alfonso Signorini l’ha scelta come una dei suoi vipponi per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nome: Carlotta Dell’Isola

Età: 27 anni

Data di nascita: 24/02/1993

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Luxury Manager

Luogo di nascita: Anzi, provincia di Roma

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: la scritta Wonder sul lato del piede.

Profilo Social: Instagram

Carlotta Dell’Isola vita privata

Carlotta Dell’Isola è nata il 24 febbraio del 1993 ad Anzio, in provincia di Roma, luogo che non vanta soltanto lei, ma anche Federico Fashion Style. La famiglia di Carlotta sembra essere molto unita e suo padre, Umberto, lavora come amministratore alla Udi Yatch, una società che si occupa da brokeraggio a livello nautico sulla produzione di imbarcazioni di lusso. Oltre al padre, nella famiglia di Carlotta ci sono la mamma e una sorella. Sorella che da poco le ha dato la gioia di diventare zia.

L’ex concorrente di Temptation Island è molto legata ai suoi nonni, anche se il nonno l’ha lasciata ben undici anni fa. Una perdita che l’ha segnata davvero tanto.

Carlotta ha iniziato il suo percorso di studio al socio pedagogico per poi approdare all’Università di Roma Tre, anche se almeno per il momento non ha ancora rivelato la facoltà su cui ha scelto di voler concentrare i suoi studi. Al momento, oltre allo studio, affianca il lavoro presso l’outlet La Fenice anche se non si conosce il ruolo di preciso che ricopre all’interno dell’azienda per cui lavora. Ciò che si conosce con certezza, invece, è il suo amore per lo sport, il buon cibo e la musica. Tra i suoi cantanti preferiti spicca Tiziano Ferro.

Carlotta Dell’Isola carriera

Carlotta Dell’Isola, come anticipato, lavora presso l’outlet La Fenice, sempre ad Anzio, anche se non si conosce il ruolo ricoperto. Alcuni sospettino che, viste le sue skills, possa occuparsi del settore del sales manager o quello amministrativo, ma sicuramente svelerà qualche dettaglio in più durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, anche se pare che abbia una certa dimestichezza nel mondo dei beni di lusso.

Carlotta Dell’Isola Temptation Island

Carlotta prende parte all’ultima edizione di Temptation Island, quella condotta da Alessia Marcuzzi, insieme al suo compagno Nello Sorrentino. I due sono fidanzata da sei anni e sono entrati all’isola delle tentazioni per capire se sono l’uno l’anima gemella dell’altro. I due hanno scelto di terminare il loro percorso insieme seppur con qualche complicazione, ma oggi a distanza di mesi dalla fine del loro percorso, Carlotta e Nello sembrerebbero aver trovato la giusta armonia e lei si goda non solo la relazione con il suo compagno, ma anche il successo riscosso con il popolo del web che l’ha eletta l’unica vera protagonista di quest’edizione del programma.

Carlotta Dell’Isola Grande Fratello Vip

Carlotta Dell’Isola è stata annunciata da Alfonso Signorini come una delle vippone che entrerà nella casa più spiata d’Italia nella seconda fase del programma, che si concluderà a febbraio e non a dicembre come precedentemente annunciato.

L’ingresso di Carlotta, spoilerato da Gabriele Parpiglia, ha diviso il popolo della rete. Alcuni utenti, infatti, non ritengono che sia un personaggio così famoso da prendere parte alla trasmissione, mentre altri si ritengono molto soddisfatti dalla scelta degli autori che hanno deciso di puntare su un personaggio fresco e nuovo e d’altronde siamo sicuri che Carlotta di Temptation Island al GF Vip non deluderà le aspettative del pubblico che credono in lei perché darà sicuramente una bella scossa alle dinamiche nella casa più spiata d’Italia.

Carlotta Dell’Isola al GF Vip 5 è una vera e propria rivelazione per tutti e, come anticipato, darà sicuramente una bella scossa ai concorrenti che sono già presenti da tempo nella casa. Carlotta non farà alcuna differenza tra famosi e non e tratterà tutti allo stesso modo. Sicuramente ne vedremo delle belle e con lei gli scontri non mancheranno nemmeno, quasi a diventare all’ordine del giorno.