Carlotta e Nello, finale a sorpresa a Temptation Island

Carlotta e Nello, finale a sorpresa dopo l’infuocato falò di confronto durante l’ultima puntata di Temptation Island 2020.

Falò di fuoco tra Carlotta e Nello nel villaggio di Temptation Island 2020. Dopo aver visto le ultime immagini del fidanzato insieme alla single Benedetta per la quale ha anche organizzato una speciale festa di compleanno, Carlotta si presentà al falò di confronto arrabbiata, delusa, amareggiata e pront a chiudere la storia dopo sei anni. Un duro botta e risposta tra Carlotta e Nello nel corso del quale volano pesanti accuse.

Il falò di confronto di Carlotta e Nello a Temptation Island 2020

“Sei un mostro, hai buttato sei anni nel cesso. Hai fatto schifo come al solito. Sei falso e ipocrito”: Carlotta non perde tempo e attacca immediatamente Nello chiedendo ad Alessia Marcuzzi di poter vedere i filmati incriminati. “Ho pensato a te per tutti i 20 giorni”, ribatte Nello mentre Carlotta lo accusa di aver represso le proprie emozioni uscendo inizialmente con Ester pur provando un interesse per la single Benedetta a cui si è poi avvicinato nel corso degli ultimi giorni di permanenza nel villaggio.

“Da domani puoi fare quello che vuoi. Per me puoi anche morire. Sei un bambino”, sbotta Carlotta di fronte alle immagini di Nello con Benedetta. “Ho deciso di mettermi in gioco e alla prova per capire fino a che punto mi sarei spinto, ma ho capito di essere innamorato di te. Non ho fatto niente”, si difende Nello contro cui si è scagliata Carlotta anche nell’ultimo falò delle fidanzate.

“Ho capito che sei la donna della mia vita e ho capito che ho sbagliato a non darti alcune attenzioni negli ultimi anni, ma devi darmi la possibilità di dimostrarti le cose che ho capito“, aggiunge ancora Nello. “Ero venuto per chiederti di sposarti”, dice ancora. “In questo momento il matrimonio sarebbe come il secondo figlio che le coppie fanno per salvare il rapporto”, replica una sempre più furiosa Carlotta.

A sorpresa, però, Carlotta decide di uscire con Nello. “Esco con te, ma non ti avvicinare. Mi dai fastidio“, aggiunge Carlotta che ha scelto di dare un mese di tempo a Nello per dimostrarle quanto sia importante per lui.