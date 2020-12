Belen Rodriguez ha spiazzato il popolo della rete scegliendo di scrivere per la prima volta a Chiara Ferragni: che cosa si sono dette le due star della rete?

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più apprezzati, ma al tempo stesso più chiacchierati, della rete. Come lei anche Chiara Ferragni che si ritrova a condividere le stesse gioie e dolori del web della conduttrice argentina.

In molti, nonostante siano molto diverse tra loro e svolgano professioni differenti, le hanno in quel senso accostante in quanto condividono, come anticipato, il favore del pubblico. Non è un mistero, infatti, che in rete ogni contenuto da loro postato si tramuti in un vero e proprio successo. Per questo motivo non stupisce la reazione dei fan che non appena hanno notato che Belen ha scritto a Chiara Ferragni sono subito impazziti dalla gioia? Ma che cosa le ha scritto la showgirl?

La Rodriguez, che è rimasta soddisfatta dal traguardo del suo compagno, è rimasta colpita dall’ultimo video pubblicato in rete da Chiara che mostra la star della sua famiglia: il piccolo Leone Lucia.

Chiara Ferragni: il video di Leone Lucia conquista anche Belen Rodriguez

Chiara Ferragni ha caricato un reel, una breve clip su Instagram che imita un po’ il meccanismo di Tik Tok, in cui il piccolo Leone Lucia, insieme al suo papà, gioca ad essere il Royal Baby, rassicurando il rapper che la nonna, la Regina Elisabetta, gode di ottima salute e che lui è pronto per andare a bere un tè, tipico della tradizione britannica.

La clip, oltre ad aver fatto impazzire il popolo della rete, non è passata inosservata nemmeno da Belen Rodriguez che ha subito provveduto a scrivere un messaggio alla moglie di Fedez, che è stato di nuovo denunciato dal Codacons, rivelandogli di aver apprezzato e non poco il video del piccolo Leone.

“Io vado fuori di testa!” le ha scritto la Rodriguez, che come tutto il popolo della rete va matta per il figlio di Chiara e Fedez, che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e dopo di tutto non è possibile darle torto. Leone ha due occhioni azzurri ed un sorriso che arrivano dritto al cuore.

Anche Belen, d’altra parte, con il piccolo Santiago ha conquistato il popolo della rete. Indimenticabile, infatti, è il video in cui Stefano De Martino gli insegna a parlare in napoletano. Tant’è che ancora oggi spesso i fan lo ricondividono, lasciandosi prendere dalla tenerezza della clip.

Chiara e Belen non hanno conquistato il loro fan soltanto grazie ai loro rispettivi personaggi, ma anche per il loro ruolo di mamma. Segno di successo non solo nel campo lavorativo, ma anche in quello privato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il messaggio di Belen a Chiara Ferragni non è passato inosservato al popolo della rete. Anche se, almeno per il momento, l’imprenditrice digitale non ha ancora risposto a queste parole, ma sicuramente sarà rimasta contenta di aver ricevuto tantissimi complimenti per il piccolo di casa.