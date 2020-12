By

Tutta la verità sull’assurda e stranissima nomination di Tommaso Zorzi per Stefania Orlando. Poi arriva il grande colpo di scena.

Lunedì sera Tommaso Zorzi ha lasciato tutti gli inquilini e il pubblico del Grande Fratello sotto choc a causa della sua nomination riservata a Stefania Orlando (qui la reazione del marito di Stefania).

Una scelta poco capita e molto azzardata. Tommaso si è però pentito subito dopo la puntata di aver preso questa decisione, dichiarando: “Non so perché l’ho fatto. L’ho nominato per un mini screzio successo stamani, ma ho sbagliato – e poi ha aggiunto – oddio fatemi uscire, voglio andarmene. Sono una m****, se il pubblico mi sbatte fuori fa bene”.

Tommaso quindi, ha azzardato una mossa “scoperchiando il vaso di Pandora”, come ha tenuto a precisare davanti a Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Ma le rilevazioni non finiscono qui.

Subito dopo Tommaso ha avuto un confronto diretto con Stefania; quello che è successo è da colpo di scena. Leggiamo insieme.

La risposta di Stefania Orlando a Tommaso

Tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si era costruita una grande amicizia dentro la casa del Grande Fratello, complice anche Francesco Oppini che secondo i due sarebbe stato “il collante” della loro amicizia. Fuori Francesco cos’è successo?

Di sicuro un’amicizia come quella tra Stefania e Tommaso non poteva essere scalfita solo da una Nomination, e anche se tutto poteva far pensare il contrario, i due inquilini hanno dimostrato di provare qualcosa di profondo uno per l’altro.

Difatti dopo ore passate ad ignorarsi, evitando qualsiasi tipo di contatto, finalmente Stefania e Tommaso decidono di affrontarsi e riscaldati dai tiepidi raggi del sole il confronto ha inizio. Tommaso distrutto dall’aver nominato l’amica decide di andarsi a scusare, instaurando così un dialogo profondo e costruttivo per entrambi, dove sono crollati tutti i muri e barriere.

L’influncer le ribadisce di essersi risentito per una sua battuta che lo metteva in guardia dalla possibilità che anche il loro rapporto così stretto potesse in qualche modo incrinarsi, Stefania aveva difatti detto: “perché ho detto: anche i grandi amori finiscono? Ah vabbè, mi hai fatto una scenata di gelosia!”

E poi ha aggiunto: “Tu hai pensato che io mi sia allontanata, quindi mi hai fatto una scenata di gelosia?”, gli domanda quasi lusingata. “Forse un po’ sì, tu sei la persona più importante qua dentro”, dice Tommaso guardandola dritto negli occhi e ricordando che insieme a Francesco erano le sue persone preferite.

Stefania cede alle emozioni: “Voglio che tu non pensi che ci sia qualcosa e qualcuno che ci possa allontanare, io ci sarò sempre per te. Tu sei sempre al primo posto”, gli comunica stringendolo in un forte abbraccio.

A questa affermazione della showgirl Tommaso replica: Lo so, è che ho pensato che magari ho sbagliato nell’ultimo periodo, pensavo che ti fossi allontanata…Magari hai ragione forse l’ho fatto per scenata di gelosia ma magari per provocarti a dirmi tutti!

E così, come un grande colpo di scena torna il sereno tra i due.