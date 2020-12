Tommaso Zorzi piange al Grande Fratello Vip 2020 per Francesco Oppini: discorso da applausi del figlio di Alba Parietti.

Tommaso Zorzi piange al Grande Fratello Vip 2020 per Francesco Oppini che, dopo aver volontariamente abbandonato la casa avendo deciso di non restare fino a febbraio, è tornato in casa per rivedere e riabbracciare il suo grande amico.

Un incontro toccante, emozionante nel corso del quale Francesco Oppini ha esortato Tommaso a non nascondere i suoi sentimenti. Il figlio di Alba Parietti ha ribadito a Tommaso di volergli bene, di considerarlo una persona importante e speciale e di voler portare avanti la loro amicizia nata casualmente nella casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi incontra Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020:

Nelle scorse ore, Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio. Oppini ha così scoperto i sentimenti di Tommaso nei suoi confronti come un normale telespettatore e, di fronte alla paura di Zorzi di non riuscire più a vivere serenamente la loro amicizia, Francesco è tornato in casa per un confronto molto emozionante con Zorzi.

“Non aver paura di nulla perchè io sono fuori e ti aspetto a prescindere. Un amico, in questo caso, sta ancora più vicino a te. Non c’ niente che deve farti strano e non c’è nessun discorso al quale devi pensare in modo paranoico perchè io sono un tuo amico a prescindere da tutto. L’amicizia è un sentimento d’amore. I sentimenti vanno rispettati e tu sei una persona che a me ha dato tantissimo e io ti appoggerò sempre. Non c’è nulla di cui preoccuparsi perchè quello che ci lega è un sentimento vero e le persone al mio fianco e le persone al tuo fianco capiscono”, afferma Francesco Oppini guardando negli occhi un freezato Tommaso.

“Io aspetterò il giorno che uscirai per fare quello che ci siamo detti qua dentro: andare a cena insieme anche con più persone che vogliono conoscerti. Sei una persona che ha segnato molto il mio percorso qua dentro, sei una persona sensibile e non voglio minimamente che tu ti faccia delle remore per il fatto che io abbia potuto sentire o capire qualcosa dopo. Io sono un tuo amico a prescindere e se tu mi chiederai di fare un passo indietro per il tuo benessere lo farò, ma sarò lì ad aspettare una tua telefonata per tornare a bere un caffè insieme“, aggiunge Oppini.

“Tu per me sei una persona importante, sei quello che più di tutti deve tener duro qua dentro. Tira dritto, non mollare un attimo perchè io sono ancora qua“, aggiunge prima di abbracciarlo con l’aiuto di un vetro e delle buste che evitano il contatto diretto.