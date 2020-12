Amore a distanza per Emma Marrone: la cantante salentina si mette a nudo e sui social pubblica un inedito video.

Amore a distanza per Emma Marrone che continua a comunicare con i fans attraverso i social. Bellissima, con i suoi immancabili capelli biondi e un sorriso contagioso frutto delle grandissime emozioni che ha vissuto come giudice di X Factor tornando a casa con tante, bellissime sensazioni nel cuore.

Tornata a Roma dopo aver trascorso gli ultimi due mesi in pianta stabile a Milano, Emma ha rivisto le amiche e, soprattutto, ha avuto la possibilità di vivere l’amore a distanza con i suoi amici facendo trasparire una luce particolare dagli occhi.

Emma Marrone, amore a distanza con gli amici: l’inedito racconto dei suoi 18 anni

Emma Marrone, Gabriele Muccino, Matilde Gioli, Francesco Scianna, Carlotta Antonelli, Andrea Pittorino e Mehdi Meskar riuniti in un video su Instagram dimostrano come l’amore non conosca distanze.

“Amore a distanza grazie agli amici di Zalando”, scrive Emma pubblicando su Instagram il video dell’incontro a distanza con alcuni dei suoi amici. Un filmato in cui non mancano i sorrisi e i racconti delle esperienze vissute. In particolare, tutti gli artisti ricordano i loro 18 anni. Emma svela così di non essere mai cambiata e di avere, ancora oggi, la stessa energia e voglia di farcela che aveva a 18 anni.

“Fortunatamente, io a 18 anni, ero come sono adesso. Avevo questa fame enorme di mangiarmi il mondo e nessuno mi avrebbe mai fermata. Non è cambiato niente”, svela la cantante salentina che ha recentemente perso il cane Gaetano ed è stata consolata da Stefano De Martino.

“Io, invece, a 18 anni ero super confusa su tutto”, svela Matilde Gioli. Francesco Scianna, invece, ha svelato che ha 18 anni sognava d’imbarcarsi con un movimento ecologista. “Volevo salvare le balene”, confessa l’attore.

“La verità è che la vita è una cosa meravigliosa e pure la normalità. Anzi, la vera rivoluzione è proprio la normalità”, aggiunge la cantante salentina che è tornata in Salento per trascorrere del tempo con i genitori.

Per pochi minuti, dunque, Emma e tutti gli altri artisti hanno regalato attimi di “normalità” e un briciolo di speranza in un momento particolarmente difficile.