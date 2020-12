By

Ida Platano “torna” a Uomini e Donne dopo la rottura da Riccardo Guarnieri: la reazione del cavaliere, in love con Roberta di Padua è choc.

Ida Platano torna a Uomini e Donne e scatena la dura reazione di Riccardo Guarnieri con cui ha avuto una storia importante al punto da parlare di matrimonio. Dopo la fine della relazione che ha causato sofferenza ad entrambi, Riccardo Guarnieri è tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove ha ricominciato a frequentare Roberta Di Padua.

Ida Platano, dopo aver assistito al ritorno del suo ex compagno nella trasmissione di Maria De Filippi, è tornata protagonista con un pacco e una lettera a cui Riccardo non ha reagito nel migliore dei modi.

Ida Platano a Uomini e Donne: il gesto choc contro Riccardo Guarnieri

Colpo di scena a Uomini e Donne dove, a sorpresa, torna protagonista Ida Platano seppur non personalmente. L’ex dama del trono over che è stata tirata nuovamente in ballo quando in trasmissione è tornato Riccardo Guarnieri, ha deciso di farsi viva inviando alla redazione un pacchetto contenente una lettera e un anello.

Non si tratta di un anello qualunque, ma dell’anello di fidanzamento che le aveva regalato Riccardo dopo il ritorno di fiamma. Quella tra la Platano e Guarnieri è stata una storia importante e che ha fatto sognare i fans. Tantissimi telespettatori, infatti, speravano in un matrimonio che, tuttavia, non è mai stato celebrato.

Di fronte al gesto di Ida, la reazione di Riccardo Guarnieri che ha vissuto momenti d’intimità con Roberta Di Padua non si è fatta attendere.

“Carissimo Riccardo, considerando che alcuni miei regali non sono stati accettati, mi portano alla conclusione di restituire l’anello di fidanzamento. La mia vita va avanti”, si legge nel biglietto.

“E’ proprio ridicola, sta ancora pensando a Riccardo?”, sbotta Tina Cipollari. “Ha passato più tempo nella scatolina quest’anello che al dito”, aggiunge Riccardo. “Perchè non viene qua a raccontare quello che è successo?”, chiede Guarnieri. “Non ci vuole mettere la faccia perchè cadrebbe il personaggio”, conclude Riccardo che poi si scaglia contro Gemma che difende l’amica Ida.

In studio, infatti, Riccardo ha mostrato il proprio fastidio nei confronti della scelta di Ida che è stata accusata di essersi fatta viva ridando l’anello a Riccardo solo perchè è tornato in trasmissione. Il cavaliere, inoltre, non ha mai nascosto il desiderio di avere un confronto diretto con lei.

Maria De Filippi, di fronte al gesto della Platano, la inviterà in studio per chiarire la vicenda e avere un ultimo faccia a faccia con Riccardo Guarnieri? In attesa di scoprirlo, Ida Platano è tornata protagonista anche di alcune dichiarazioni di Armando Incarnato.