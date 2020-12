Elisabetta Gregoraci dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip approda a Uomini e Donne? Ecco cosa ha detto al settimanale Chi, durante l’ultima intervista da lei rilasciata.

Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico senza alcun filtro, facendo cancellare tutti i pregiudizi nati nei suoi confronti soltanto perché ha avuto un matrimonio importante con un uomo come Flavio Briatore.

Durante il corso di quest’esperienza, Elisabetta non ha potuto fare a meno di notare che è uscito fuori tutto il suo temperamento e non ha nascosto che ciò potrebbe in un certo senso “spaventare” i suoi futuri pretendenti. Tant’è che ipotizzo che l’unica speranza che le resta per trovare l’amore, soprattutto dopo i continui attacchi del web dopo lo scivolone su Giulia Salemi in diretta, è quella di rivolgersi a colei che tutto: Maria De Filippi.

“Credo che da oggi sarà ancora più difficile trovare un uomo per me“ ha ironizzato lei sul settimanale Chi. “Sarò costretta ad andare a Uomini e Donne“ ha aggiunto, facendo accendere le speranze dei fan, che sperano di vederla ancora una volta sul piccolo schermo, ma probabilmente quanto affermato da Elisabetta è soltanto una battuta e nient’altro. Anche se loro ancora ci sperano, come sperano che possa succedere qualcosa tra lei e Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci fa chiarezza su Pierpaolo e ammette: “Mi è dispiaciuto”

Elisabetta Gregoraci, durante il corso dell’intervista, ha anche parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli che tanto ha fatto, e fa, sognare il pubblico del piccolo schermo. Basti soltanto pensare che è nato anche un gruppo di fan a loro dedicato, i Gregorelli.

Prima della diretta di lunedì scorso però, quando Elisabetta ha avuto un chiarimento con Malgioglio, i due non si erano lasciati in buoni rapporti e lei ci ha tenuto a chiarire che è rimasta profondamente dispiaciuta da quanto accaduto.

“Mi è dispiaciuto per com’è andato il nostro confronto in trasmissione” ha rivelato Elisabetta. “Ci tengo a precisare che non ho mai voluto stesse male per me e non lo vorrei nemmeno ora, sia chiaro” ha precisato subito dopo. “Lui sta continuando il suo percorso nella casa molto bene e spero possa continuare sempre in questo modo arrivando fino alla fine” ha concluso, parlando poi anche del famoso bacio in piscina, arrivato poco dopi giorni dal suo ingresso.

“Il nostro bacio in piscina è avvenuto a causa delle dinamiche del gioco“ ha poi chiarito. “Se non l’avessi fatto, non avrei dovuto proprio partecipare. Fa parte del programma” ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli da amici speciali sono diventati semplicemente due amici, infrangendo i sogni del pubblico che da mesi li segue con affetto. Anche lui sembrerebbe aver voltato pagina, in molti hanno sospettato un certo interesse verso Giulia Salemi, che ha da qualche settimana fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip.