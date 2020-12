Uomini e Donne continua con i colpi di scena tra i suoi protagonisti: Armando Incarnato, intervistato dal magazine dedicato al programma, ha svelato tutta la verità su Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne si è preso qualche giorno di pausa, la consueta pausa durante il weekend, per ritornare sul piccolo schermo degli italiani lunedì, come sempre alle 14:45. Nonostante il programma sia “in pausa”, non lo sono le vicende dei suoi protagonisti, che continuano a far discutere anche quando la trasmissione non va in onda.

E’ il caso di Armando Incarnato che, recentemente intervistato dal settimanale dedicato al programma, ha fatto un’inaspettata rivelazione su Ida Platano. I due, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, si sono frequentati per un breve periodo e tra loro ci è scappato un bacio, ma la dama ha poi preferito interrompere ogni cosa in quanto molto presa da Riccardo Guarnieri. Riccardo ed Ida dovevano anche convolare a nozze, con tanto di proposta di matrimonio in puntata, ma il tutto è sfumato nel nulla in quanto i continui litigi li hanno spinti ad allontanarsi.

Però Armando non ha mai dimenticato Ida e ha ammesso di averci riprovato con lei non ha appena è venuto a conoscenza della rottura con Riccardo e prima di riprendere i rapporti con Lucrezia, ma come ha reagito la dama?

Armando Incarnato fa chiarezza su Ida Platano dopo Uomini e Donne

Ida Platano, durante il periodo del lockdown, ha deciso di interrompere la sua relazione con Riccardo Guarnieri. I loro caratteri, durante un periodo di convivenza forzato, sono risultati essere incompatibili più di quanto non lo fossero a distanza.

Durante il periodo estivo, racconta Armando sul magazine di Uomini e Donne, ci ha provato a riprendere i rapporti con lei, ma la dama non ha voluto riprendere la conoscenza con il bel cavaliere campano in quanto ancora presa dal suo ex, che ha iniziato una conoscenza con Roberta, e per questo motivo ha gentilmente declinato l’invito ricevuto.

Armando, però, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a fare una precisazione su Ida Platano, in quanto attualmente non tornerebbe a rifrequentarla in quanto visto che è tornato Riccardo in studio gli sembrerebbe quasi una mancanza di rispetto frequentarla durante la sua permanenza nel parterre. Per questo motivo le sue porte, almeno per il momento, per Ida sono chiuse, ma d’altra parte non sappiamo se lei sia interessata o meno ed un’eventuale conoscenza tra loro, visto che lo ha già rifiutato due volte in passato.

La decisione di Roberta, Michele vs Armando e le esterne di Sophie: questo e molto altro ancora nella puntata di oggi! Guardate QUI ▶ #UominieDonne https://t.co/lYz0dahQkU — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

Armando Incarnato ha svelato un colpo di scena su Ida Platano, ammettendo di averla provata a contattare in estate per poter riprendere la loro conoscenza, ammettendo anche di aver ricevuto un due di picche a causa della recente rottura con Riccardo. I rapporti tra i due, almeno per il momento, sembrerebbero essersi freddati.