Valentina Autiero dopo la sua uscita da Uomini e Donne ha raccontato tutta la verità su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, svelando un inedito retroscena al pubblico di canale 5.

Uomini e Donne questa settimana ha mandato in onda l’ultimo appuntamento della settimana, andando in standby per il weekend per poi tornare con una puntata lunedì. Nonostante il programma sia “a riposo” non lo so i suoi protagonisti, che sul magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi rilasciano interessanti interviste, svelando quello che accade quando le telecamere non li riprendono.

Questa volta a raccontare le cose come stanno è Valentina Autiero, ex dama del programma che ha lasciato il parterre per iniziare una storia con Germano. Purtroppo però le cose tra loro non sono andate come sperato e i due dopo poco tanto si sono lasciate. Tant’è che lei è pronta a ricominciare e perché no anche a tornare in studio. Anche se Maria De Filippi si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli ex partecipanti.

Valentina però, oltre a parlare del perché la sua storia non è andata avanti come sperato, a causa delle solite incompatibilità caratteriali, ha anche rivelato un succoso retroscena su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due hanno ripreso la loro conoscenza, interrotta due anni fa perché il cavaliere aveva espresso un maggiore interesse per Ida Platano.

Valentina Autiero dopo Uomini e Donne annuncia: “Sono stata io!”

“Non fare sempre la super donna” Ecco qui il confronto tra Riccardo e Roberta subito dopo la scorsa puntata! #UominieDonne pic.twitter.com/VfQiteQXqj — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

Valentina Autiero ha rivelato di aver beccato Riccardo Guarnieri in studio poco prima che lei abbandonasse il parterre con Germano. Per questo motivo aveva deciso di mandargli un messaggio per fargli un grosso in bocca al lupo per questo nuovo percorso e tra una chiacchierata e l’altra lui ha deciso di chiamarla e da qui che è scoppiata la fiamma con Roberta Di Padua.

“Io per loro ho avuto un po’ il ruolo di Cupido” ha rivelato, non sapendo che forse la loro conoscenza è già arrivata a capolinea, visto come sono andate le cose nella puntata di oggi, oltre alla nuova delusione di Armando Incarnato. “Il giorno in cui ho avuto un confronto con Germano, sono riuscita a beccare Riccardo dietro le quinte e ci siamo salutati. Dopo gli ho mandato un messaggio per fargli l’in bocca al lupo per il suo ritorno in studio e dopo lui mi ha chiamata per fare quattro chiacchiere” ha proseguito la Autiero.

“In quel momento, però, io mi trovavo con Roberta e gliel’ho passata al telefono. Lei gli ha detto che se voleva poteva cercarla” ha ammesso. “Anche secondo me dovrebbe interrompere ogni cosa sia con Riccardo sia con Michele“ ha poi rivelato senza peli sulla lingua come soltanto lei sa fare. “Sono del parere che le minestre riscaldate non vanno mai bene e con certe basi non si arriva da nessuna parte” ha concluso. “Roberta dovrebbe conoscere qualcuno di nuovo” ha aggiunto.

Roberta ha ricominciato a frequentare Michele, e Riccardo… #UominieDonne pic.twitter.com/qvdOwcfFko — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

Valentina ha rotto il silenzio su Riccardo e Roberta a Uomini e Donne e la dama sembrerebbe aver dedotto le stesse conclusioni della sua amica.