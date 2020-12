Anticipazioni Uomini e Donne del 11 dicembre: Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci sono di nuovo al centro dello studio. E’ davvero finita tra loro?

Uomini e Donne saluta oggi i suoi telespettatori con l’ultima puntata della settimana, per poi tornare regolarmente sul piccolo schermo degli italiani lunedì con un nuovo appuntamento. La puntata trasmessa oggi, 11 dicembre, però, non deluderà affatto le aspettative del pubblico del piccolo schermo, in quanto ne vedremo delle belle.

La puntata di oggi dovrebbe mostrare le evoluzioni del rapporto tra Armando e Lucrezia. La dama, che in un primo momento era interessata sia al bel cavaliere partenopeo sia al tronista Gianluca De Matteis, è tornata soltanto per lui, ma le cose non sembrerebbero procedere come sperato. I due, durante una cena, hanno di nuovo litigato. Il motivo?

Armando non ha gradito che la sua dama sia uscita fuori per comprare il vino, facendosi accompagnare dal ragazzo della reception dell’albergo, lasciandolo da solo al tavolo. Gianni, che ieri ha approvato ogni parola del discorso di Maria De Filippi contro gli ex protagonisti del programma, dà al cavaliere del retrogrado, mentre lui insiste che restare a cena da soli non è assolutamente il massimo della vita.

Davvero è finita tra Armando e Lucrezia a Uomini e Donne o i due riusciranno a chiarire ogni cosa?

Uomini e Donne anticipazioni 11 dicembre: Gianluca De Matteis deluso

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 11 dicembre spostano la loro attenzione ai protagonisti del Trono Classico. Gianluca De Matteis, dopo aver iniziato la conoscenza con Marianna, ragazza che era venuta sia per lui sia per Armando Incarnato ma che alla fine ha deciso di restare solo per lui, deciderà di mandarla a casa in quanto non sarebbe scattata la scintilla. Il tronista, a differenza dei suoi colleghi, non è riuscito a costruire nulla con le ragazze scese per lui.

Sophie Codegoni, invece, preferirà concentrare le sue attenzioni su Giorgio e Matteo, quest’ultimo arriverà in studio con le stampelle a causa di un incidente, ma ciò che catturerà di più l’attenzione del pubblico e la scelta di lei di tenere Antonio, “perdonando” il suo atteggiamento, senza però uscirci per approfondire la loro conoscenza, tenendolo un po’ in panchina. Strategia o semplicemente voglia di concentrarsi su quei ragazzi che le hanno dimostrato di più durante il suo percorso?

La puntata di Uomini e Donne di oggi non finisce di certo qui. Tornerà finalmente la sfilate con le dame più amate del parterre e tra queste, ovviamente, non può mancare Gemma Galgani che avanzerà un’audace richiesta a Maurizio.

ESCLUSIVO: un principe azzurro sotto l’albero, i segreti di Maria e Gemma per le feste, il Natale d’amore delle coppie, i consigli della mamma di Davide alle corteggiatrici e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da oggi in edicola 🎄🎉 #UominieDonne pic.twitter.com/BuCIBCHmZV — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

Tante le vicende che nasceranno a Uomini e Donne oggi, diventando l’ennesimo appuntamento da non perdere per nessun motivo al mondo.