Telegram non funziona, tutta Italia boccata per il disservizio dell’app di messaggistica. Un disguido che arriva dopo quello di Google

Dopo Google due giorni fa, ora tocca a Telegram. Da qualche minuto uno dei più noti servizi di messaggistica è down in tutta Italia. In opratica tutti quelli che provano ad accedere alla app non riescono a connettersi alla rete.

Sono già moltissimi gli utenti che stanno segnalando il problema e l’hashtag #TelegramDown è entrato in tendenza su Twitter. Scoperto il problema, comunque, l’assistenza sta lavorando per risolvere quanto prima anche se al momento è tutto bloccato. Le prime segnalazioni sono partite verso le 14 di oggi, mercoledì 16 dicembre. E sempre nella giornata di oggi, ma al mattino, c’erano stati problemi per Spotify.

Google è in down mondiale, succedeva soltanto due giorni fa e milioni di utenti in tutto il mondo sono andati nel panico. In realtà il problema è stato temporaneo e già nel giro di poche ore era tutto risolto. Ancora non sappiamo con certezza cosa sia successo con Telegram, ma questa sembra una settimana particolarmente difficile per chi naviga.

Telegram down, il problema è stato registrato un mezza Europa: il messaggio del gestore

In realtà cokme testimoniano diversi messaggi e tweet arrivati negli ultimi minuti, sembra che Telegram sia down in almeno mezza Europa. Il disservizio infatti ha colpito l’Italia, le nazioni dell’Europa occidentale ma anche la Russia e il bloicco degli ex Paesi sovietici.

Il disservizio è stato ufficialmente riconosciuto anche dal suo gestore che poco fa su Twitter ha diffuso un comunicato ufficiale: “Alcuni dei nostri utenti, principalmente in Europa e Medio Oriente, stanno attualmente riscontrando problemi di connessione. Stiamo lavorando per riportarli online. Per favore aspetta, e scusa per l’inconveniente!”.

#Telegram è down da quasi un’ora. Qualcuno ha idea? https://t.co/Xvf5Z4OqcS — Lorenzo Marchini (@lorenzomarchini) December 16, 2020

#Telegram is down. Pretty large area and even USA proxy doesn’t help. pic.twitter.com/YwHPIgVZNT — Zen (@WiseAnalyze) December 16, 2020

Quindi siamo fiduciosi che presto anche voi tornerete a navigare regolarmente, ma nel caso di ulteriori disservizi vi aggiorneremo.