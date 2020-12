Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 dicembre, pubblicate in anteprima da Il Vicolo delle News, segnano il ritorno dell’intimità tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma le cose non proseguono poi come sperato.

Uomini e Donne è pronto a dare al pubblico del piccolo schermo quei colpi di scena, conditi con un po’ di sano trash, che tanto ama. Durante la registrazione del 12 dicembre, l’ultima di quest’anno, si accendono, di nuovo, i riflettori su Riccardo e Roberta .

I due tornano al cento dello studio dopo la cocente delusione di Sophie Codegoni e rivelano a tutti di aver vissuto momenti di grande intimità, chi vuole capire capisca, anche se durante la scorsa puntata lei aveva annunciato di aver definitivamente chiuso con lui, ma evidentemente ha cambiato idea, visto che in settimana è stata proprio lei a cercarlo.

Dama e cavaliere si sono incontrati e tra una confidenza e l’altra si sono chiusi in albergo e non di certo per commentare la tappezzeria della struttura che li ospitava. La notizia ha stupito tutti, ma ciò che stupirà ancora di più è la scelta presa poco dopo da Riccardo Guarnieri che manderà Roberta su tutte le furie a Uomini e Donne.

Registrazione Uomini e Donne 12 dicembre: Roberta chiude con Riccardo

Maria De Filippi non appena Roberta e Riccardo annunceranno di aver vissuto una grande intimità, avviserà il bel cavaliere che è venuta una nuova dama pronta a corteggiarlo.

Questa è la prova del 9 per l’ex fidanzato di Ida Platano e infatti capisce subito al volo qual è la mossa giusta da fare per conquistare Roberta e non solo accetta di far entrare in studio la ragazza, che potrebbe anche essere soltanto un gesto di educazione visto che ha fatto tanta strada per venire a conoscerlo, ma le dice anche che può restare a corteggiarlo.

Roberta ovviamente non sarà di certo felice come una Pasqua e dopo aver assistito alla scena, ha scelto di tornare seduta al suo punto e di chiudere la sua conoscenza con Riccardo in maniera definitiva. La scena non è sembrata molto credibile agli occhi del pubblico in studio, ma attenzione non perché la Di Padua stesse recitando un copione già scritto, ma semplicemente perché lo stesso medesimo episodio si è mostrato più volte tra i due nel corso degli anni, anche durante la scorsa puntata, rendendo il tutto molto meno credibile.

Certo, sembra però una strana coincidenza come in questa puntata tutti quelli che hanno avuto un rapporto intimo, come lo ha vissuto anche da Gemma Galgani, decidano poi di lasciarsi andare.

La decisione di Roberta, Michele vs Armando e le esterne di Sophie: questo e molto altro ancora nella puntata di oggi! Guardate QUI ▶ #UominieDonne https://t.co/lYz0dahQkU — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

La registrazione di Uomini e Donne del 12 dicembre sembra aver scombussolato non poco le dinamiche dei protagonisti dello show che durante lo stop natalizio non torneranno a casa con il cuore in pace, ma più incasinato di quanto potesse esserlo prima.