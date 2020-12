Barbara D’Urso, messaggio in diretta dalla madre scomparsa: la reazione

Barbara d’Urso, attraverso una medium, ha ricevuto un messaggio dalla madre scomparsa durante la diretta di Pomeriggio 5 di oggi.

Barbara d’Urso non ha mai nascosto di credere delle energie. Energie fatte da quelle persone che un tempo occupavano le nostre vite e che purtroppo ora non ci sono più. La bella conduttrice partenopea in più occasioni ha raccontato di aver perso i genitori, in occasioni diverse, e di soffrire ancora per loro perdita. Ma durante la diretta di oggi non si aspettava che sarebbe stato toccato questo tasto così personale.

Che cosa è successo? Barbara, che è pronta a scendere in politica, ha invitato in studio una medium che dice di parlare con le energie. La signora ci ha tenuto a precisare che spesso rivela ai diretti interessati il messaggio che i loro cari hanno in serbo per loro, ma senza farsi pagare.

Questo non sembra essere la solita truffa, in quanto, nonostante ognuno sia libero di crederci o meno, è stata accreditata dall’Università di Padova, com’è stato anche dimostrato in studio. Così come in studio la donna ha rivelato di aver ricevuto un messaggio, durante il corso della diretta, da quella che sembrerebbe essere la mamma della conduttrice.

L’episodio, ovviamente, ha lasciato Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio 5, ma vediamo cos’è successo nel dettaglio.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso scossa: la medium la lascia senza parole

A Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso non si sarebbe mai aspettata una cosa simile. Tant’è che è rimasta visibilmente scossa dall’ascoltare certe parole dalla sua ospite, che di punto in bianco ha rivelato che un’energia in studio premeva per far recapitare un messaggio per qualcuno in studio.

“C’è una signora, degli anni 50 presumo dai vestiti, molto bella” ha esordito la donna. “E’ morta di un brutto male e mi sta dicendo che ha un messaggio per Titti“ ha proseguito. “Io non voglio dire altro pubblicamente, se questa persona vorrà glielo dirò a fine puntata” ha concluso.

Le persone descritta sembrerebbe essere la madre scomparsa di Barbara d’Urso. Volata in cielo quando lei era poco più di una bambina. Tant’è che la conduttrice nell’ascoltare queste parole è rimasta piuttosto scossa, ma non ha voluto aggiungere altro e non ha rivelato se dopo la fine della trasmissione continuerà a parlarne in separata sede.

Anche se Patrizia Groppelli ha fatto notare che le informazioni dette in diretta non sono di certo delle cose private, in quanto il pubblico di Barbara conosce bene questi dettagli così come le sue ansie a fine puntata. “Io non guardo la televisione e non guardo libro. Vivo isolata per non farmi influenzare“ ha replicato lei, che ha ispirato una certa fiducia a quasi tutti i presenti in studio.

“C’è una signora che mi sta dicendo una cosa molto precisa… Devo dare un messaggio meraviglioso a Titti” La rivelazione di Susi in diretta a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/D70qdZt52T — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2020

Una puntata difficile per Barbara d’Urso, che non si sarebbe mai aspettata una notizia del genere durante il corso di Pomeriggio 5. Se lei accetterà o meno di ascoltare questo messaggio sarà soltanto una sua scelta, che resterà ovviamente privata per tutelare la sua privacy.