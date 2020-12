Preparare un dolce per la colazione perfettamente light semplicissimo, grazie a questa ricetta prova di dieta! Oggi prepareremo un pane dolce molto particolare, composto semplicemente da banane e cioccolato persone 100 cal a fetta.

Quando non sai cosa consumare a colazione o negli spuntini quotidiani per variare la tua alimentazione e magari sei anche a dieta, opta per questa ricetta veloce, economica, ma soprattutto leggerissima.

La ricetta del pane light banana e cioccolato

Riuscirai a creare un pane super soffice, con una morbidezza unica, da far venire l’acquolina in bocca, tutto questo per pochissime calorie, pronto sulla tua tavola, tagliato a fette e magari impreziosito da dello yogurt o creme light fatte in casa oppure confetture senza zuccheri aggiunti. È giunto il momento di scoprire la ricetta salva colazione, fragrante ogni mattina e ricca di gusto.

Ingredienti

Per uno stampo standard da plum-cake avrai bisogno semplicemente di pochissimi ingredienti: 350 g di farina integrale o semi integrale tipo 2, 100 ml di bevanda vegetale a scelta tra avena, grano saraceno, riso integrale, soia. Una bustina di lievito per dolci, 100 g di yogurt greco, 50 g di cioccolato fondente almeno al 75%, due banane mature, 50 g di miele.

Preparazione

Ora si inizia puoi mescolare tutti gli ingredienti insieme schiacciando dapprima le banane con l’aiuto di una forchetta, e facendo sciogliere il cioccolato a bagno Maria. A questo punto continua a mescolare energicamente. Non appena avrai ottenuto un composto liscio ed omogeneo puoi leggermente imburrare il tuo stampo da plum-cake, e infarinarlo, e versare il preparato del tuo pane dolce.

Inforna a 180°, nel forno preriscaldato per almeno una mezz’ora, fai sempre la prova con lo stecchino per vedere se all’interno il tuo pane è ancora crudo.

Il pane light servito, una ricetta semplice e veloce povera di calorie e grassi perfetta per una colazione ipocalorica.

Se vuoi variare prova anche la nostra ricette delle crepes dolci e facilissime con banane e crema al cacao. Avrai bisogno di 70 g farina integrale, 180 ml di bevanda vegetale a scelta purché sia priva di zuccheri aggiunti, 15 g zucchero di canna, 1 pizzico di vaniglia in polvere, 1 pizzico di sale, 4 banane, 150 g crema spalmabile al cacao e nocciole, 50 g granella di noci. Per la ricetta completa clicca qui!