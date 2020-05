Arriva il momento in cui la nostra fantasia in cucina si attiva alla ricerca di nuove preparazioni dolci, per rendere il pasto più importante della giornata gustoso ed energetico. Pronte per queste crepes dolci?

Conosciamo benissimo le crepes, sappiamo di poterle preparare in versione sia salata che dolce e oggi vi proponiamo una ricetta niente male, si tratta di rotolini che noi non avvolgeremo e che serviremo come crepes con banane e crema al cacao, semplicissime da fare!

Come preparare le crepes con banane e crema al cacao | Il video tutorial

Noi le lasceremo stese a modi crepes senza arrotolarle mail procedimento è il medesimo. Vediamo di seguito gli ingredienti di cui avremo bisogno

70 g farina integrale

180 ml di bevanda vegetale a scelta purché sia priva di zuccheri aggiunti

a scelta purché sia priva di zuccheri aggiunti 15 g zucchero di canna

1 pizzico di vaniglia in polvere

1 pizzico di sale

4 banane

150 g crema spalmabile al cacao e nocciole

50 g granella di noci

-Per quanto riguarda la cremina spalmabile, se non l’avete, potete tranquillamente utilizzare qualche cucchiaio di cacao amaro in polvere, aggiungere acqua calda e mescolare, otterrete così la vostra crema gustosa.

Per la pastella

Versate in una ciotola la farina integrale, lo zucchero di canna, la vaniglia e il pizzico di sale e mescolate. Aggiungete poi la bevanda vegetale e mescolando energicamente, aiutatevi con una frusta. Otterrete così una pastella abbastanza liquida ed omogenea.

Passiamo alle crepes

Scaldate bene una padella antiaderente. Ungetela con un filo d’olio che cospargente poi in superficie con carta assorbente. Versate un mestolino d’impasto distribuendolo in maniera omogenea sulla padella, lasciate cuocere per qualche minuto, fino a che i bordi inizieranno a staccarsi e la base sarà dorata. Con una paletta o con un leccapentola cambiate lato e cuocetela solo qualche istante ancora. Stessa procedura fino a che la pastella non sarà finita.

Impilate le crepes su un piatto e, mentre lo fate, tra una crepes e l’altra, adagiate fettine di banana e crema al cioccolato. Potete variare sia frutta che topping, utilizzando ad esempio mele e sciroppo d’acero, pere e crema d’arachidi ecc..

