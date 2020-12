Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto durante l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, svelando cosa ha provato la prima volta che ha incontrato suo figlio Gabriele.

Maria De Filippi è tutti i giorni nelle case di milioni di italiani con i programmi che da anni conduce. Programmi che, che piacciano o meno, sono entrati in maniera inevitabile nel cuore di tantissimi telespettatori che considerano la conduttrice quasi una di famiglia. Anche se di lei non sanno molto, visto che ci tiene alla sua privacy.

Intervistata da Il Corriere della Sera, dopo aver parlato dei cambiamenti nei suoi programmi, si è raccontata per la prima volta a cuore aperto, parlando del suo ruolo di mamma.

Perché sì, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno adottato un figlio diversi anni fa, ma difficilmente parlano di lui. Non per qualche problema nato in famiglia, ma semplicemente per proteggere la sua privacy. Durante il corso dell’intervista la conduttrice ha ammesso tutte le sue paure provate quando lo ha incontrato per la prima volta, calandosi nel ruolo di mamma.

Maria De Filippi e il figlio Gabriele, lei ammette: “Avevo paura”

Maria De Filippi, per la prima volta, ha parlato del rapporto con suo figlio e di tutte le paure provate durante il loro primo incontro, avvenuto tanti anni fa.

La conduttrice, che ha difeso a spada tratta i suoi collaboratori, ha rivelato che durante quel momento aveva paura di non piacergli e di tutte le complicazioni che questo avrebbe potuto fare non solo sul suo ruolo di mamma, ma anche sul loro futuro rapporto.

“Quando io e Gabriele ci siamo incontrati la prima volta” ha raccontato Maria, raccontando per la prima volta le sensazioni ed emozioni provate durante l’incontro con il ragazzo, allora bambino, che lei e Maurizio Costanzo hanno scelto di adottare. “Lui era un bambino, aveva 10 anni. Ricordo che quel giorno ero tesa come non mai“ ha confidato la De Filippi.

“Sembrava quasi stessi andando a fare un esame a cui non potevo e non riuscivo e prepararmi” ha ammesso a cuore aperto. “Mi chiedevo: e se quando mi vede gli faccio schifo?” si chiesta in maniera retorica, ma ciò fortunatamente non è mai avvenuto, in quanto nonostante le difficoltà provate da qualsiasi genitore, loro hanno instaurato uno splendido rapporto.

Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto, svelando retroscena e sensazioni provate in passato che non aveva mai raccontato prima d’ora al suo pubblico. Lo stesso pubblico che oggi più che mai è dispiaciuto di sapere che questa sarà l’ultima settimana della messa in onda dei suoi programmi, prima della consueta pausa natalizia per poi tornare durante l’inizio del prossimo anno. Che si spera, in tutta onestà, possa essere meglio di questo imprevedibile 2020.