Amici: Lorella Cuccarini, che quest’anno ricopre il ruolo di insegnante di danza, è stata accusata di essere una sovranista. Maria De Filippi, intervistata da Il Corriere della Sera, ha preso le sue difese, sbilanciandosi anche sulla nuova recluta Arisa.

Amici è tornato da qualche settimana sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Ovviamente, non c’è nemmeno bisogno di specificarlo, non sono nemmeno mancate le prime polemiche a causa delle new entry nel cast: Lorella Cuccarini ed Arisa.

La prima ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo, in quanti in molti avrebbero preferito che il ruolo a lei assegnato, quello di insegnante di danza, fosse affidato a qualcun altro. Il motivo di tale protesta da una parte dei telespettatori, risiede nelle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl che sono state ritenute “sovraniste”.

Maria De Filippi, oltre ad essere la protagonista di un retroscena di Lorella, ha scelto di intervenire in prima persona e, intervistata da Il Corriera della sera, ha rivelato la sua posizione in tal proposito.

“Onestamente ritengo che le posizioni prese da Lorella siano frutto dell’ingenuità“ ha rivelato la conduttrice. “Che purtroppo hanno dato vita ad una serie di equivoci” ha aggiunto. “Quello che è successo deve restare fuori dal programma“ ha subito chiarito. “Quando ci siamo sentite lei era molto interessata a questo progetto e si è appassionata al programma” ha concluso.

“Spesso è severa e rigorosa con i ragazzi e non premia chi non si da fare” ha subito aggiunto Maria De Filippi su Lorella Cuccarini ad Amici per poi parlare anche di Arisa.

Arisa scartata ad Amici: la motivazione manda su tutte le furie Maria De Filippi

Arisa, durante il corso della puntata andata in onda sabato, è stata la protagonista di una clamorosa rivelazione di Maria De Filippi. In quanto ha ammesso che anni fa la cantante ha provato a fare il suo ingresso nella scuola di Amici, ma che qualcuno non le ha nemmeno permesso di varcare la soglia di Cinecittà perché poco telegenica.

“Durante le prime edizioni del programma si presentarono circa 30 mila ragazzi e tra questi c’era anche lei” ha subito rivelato la conduttrice dopo aver ammesso di essersi annoiata lo scorso anno. “Qualcuno l’ha scartata alla prova telegenia. Io non sapevo nemmeno esistesse, l’ho saputo a cosa fatte“ ha ammesso amareggiata.

“La telegenia è la cosa più assurda in Italia. Io non ho mai lavorato prendendo in considerazione il monitor e se qualcuno conduce guardando come viene in tv credo sia il caso che cambi mestiere“ ha proseguito la conduttrice. “Non mi sembra che i più grandi conduttori al mondo, vedi Letterman o Oprah, abbiano puntato a questo” ha concluso. “Loro hanno fatto leva solo sulla loro intelligenza“ ha aggiunto.

È stata una puntata ricca di emozioni: non è facile accompagnare in questo percorso i nostri ragazzi, con le loro peculiarità e fragilità.

, , ❤️ pic.twitter.com/74JU8I3uKu — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) December 12, 2020

Arisa è stata scartata ad Amici perché poco telegenica e questo, con giusta causa, ha mandato su tutte le furie Maria.