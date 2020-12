In questo giorno della settimana hai maggiori probabilità di litigare col tuo partner

Hai mai fatto caso al giorno della settimana in cui litighi più frequentemente con il partner? Secondo uno studio non sarebbe casuale.

Vi abbiamo raccontato quali sono i motivi principali per i quali quasi tutte le coppie litigano, e vi abbiamo anche consigliato come gestire una lite e quali 3 errori gravi non commettere mai durante una discussione.

Sapevi che uno studio condotto sull’argomento liti tra partner avrebbe scoperto che esiste un giorno della settimana in cui le coppie litigano di più? Secondo te qual è il giorno della settimana in cui una coppia sarebbe più portata ad avere una discussione?

Ogni giorno è un potenziale giorno buono per un litigio…non si sa mai come inizia o per quale motivo, ma la discussione in coppia è spesso inevitabile! Pensando alle discussione e ai giorni della settimana il lunedì è certamente il giorno più odiato da tutti, segna l’inizio di una settimana nuova e spesso ci sentiamo stanchi e più nervosi del venerdì, nei giorni intermedi della settimana è la stanchezza a farla da padrona e questa tiene per mano l’irascibilità, mente il fine settimana si potrebbe discutere perché si hanno desideri differenti, un partner potrebbe desiderare di uscire, l’altro di riposarsi o dedicarsi alle pulizie di casa o invitare degli amici a casa … insomma di motivazioni e occasioni per un litigio ce ne sono ogni giorno, almeno apparentemente. In realtà non sarebbe così, secondo alcuni studiosi esisterebbe un giorno della settimana che chiama litigi più degli altri. Qual è? e perché?

Il giorno della settimana nemico della coppia

Collaborazione per le faccende domestiche ed educazione dei figli, sono tra i principali motivi di discussione per 1 coppia su 2. Anche quando il litigio non dura a lungo ed è di lieve entità, in qualche modo da l’impressione di danneggiare la relazione, non fosse altro che per il fatto di ledere alla serenità della coppia. Uno studio condotto sulle liti tra partner, ha fatto chiarezza su una questione curiosa: il giorno della settimana più propizio per litigare in una relazione.

Il sito betterbathrooms.com ha finanziato questo studio, condotto analizzando più di 3.000 persone riguardo ai loro stati d’animo durante la settimana. Il risultato è stato chiaro: un giorno si distingue dagli altri per la sua capacità di attrarre discussioni. Quindi attenzione perché le tensioni raggiungono davvero il loro apice in un giorno specifico della settimana, ovvero il giovedì tra le 18:00 e le 20:00. Perché?

Il motivo sarebbe abbastanza ovvio, stress e stanchezza accumulati durante la settimana sarebbero due fattori che determinanti. Verso il fine settimana siamo con i nervi tesi e abbiamo finito la pazienza, le coppie sono quindi più esposte alle liti.

Lo stesso studio precisa che non si tratta di liti molto violente ma soprattutto di rimproveri o frecciatine indispensabili per scaricare tutta la pressione accumulata durante la settimana.

Le discussioni nella coppia non sono sempre un male, a volte fanno bene alla coppia per capire i bisogni e desideri dell’altro e parlare. Le coppie che sono in grado di dirsi quello che pensano tendono a non accumulare risentimenti e questo è un vantaggio per la coppia.

Secondo uno studio diffuso dal quotidiano americano StarTribune, il 44% delle coppie sposate sarebbe dell’idea che discutere più di una volta alla settimana rafforzi la loro relazione a lungo termine.

discutere per chi dovrebbe svuotare la lavastoviglie o portare fuori la spazzatura sono solo piccoli pretesti per pizzicarsi perché si sa, “l’amore non è bello se non è litigarello”