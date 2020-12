Molte donne desiderano sfoggiare una chioma tinta sempre perfetta, ma come si può? Ecco alcuni trucchetti da seguire per avere capelli colorati sempre luminosi.

La cura dei capelli è davvero importante per ogni donna, non va mai trascurata, ogni tanto lasciatevi coccolare da mani esperte dell’hairstylist.

Ma si sa che a volte il tempo viene a mancare quindi se si vuole si può farlo a casa ponendo la giusta attenzione. In particolar modo per i capelli, indipendentemente se sono lunghi, corti, ricci o lisci, è necessario “coccolarli” così da poter sfoggiare una chioma perfetta e splendente. Particolare attenzione si deve porre in caso di capelli colorati o con riflessi, per garantire un colore perfetto e soprattutto duraturo.

Ma ci sono dei piccoli accorgimenti da seguire se si vuole prolungare la tintura dei capelli, scopriamo quali.

Come prolungare la tintura: attenzione allo shampoo

I capelli tinti o con riflessi hanno bisogno di cura, se volete che il colore duri a lungo e non si scolori in pochissimo tempo. Certo che il colore non dura per eterno, ma se si utilizzano dei piccoli trucchetti si riesce a prolungare un pò.

Purtroppo ci sono alcuni fattori che possono far perdere prima il colore, come:

shampoo frequente

scarsa idratazione

utilizzo di prodotti sbagliati

A lungo andare se non si presta la giusta attenzione si rischia di andare incontro a chioma spenta, poco splendete e colore non uniforme.

Dopo aver fatto la tintura dal parrucchiere o a casa, dopo qualche giorno sentite la necessità di fare lo shampoo dovete seguire qualche consiglio. Lo shampoo da utilizzare seve essere senza solfati e preparato con ingredienti naturali che proteggono la fibra, a ph bilanciato e non solo senza siliconi.

Inoltre dovete scegliere al momento dell’acquisto uno shampoo fissante studiato proprio per i capelli colorati, in quanto evita che il colore perda di intensità, ma allo stesso tempo deve essere idratante, per evitare la disidratazione e la chioma risulti meno splendente.

Il consiglio è di chiedere sempre al vostro hair-stylist, che saprà consigliarvi al meglio su quale shampoo scegliere per proteggere al meglio i capelli.

Innanzitutto non lavate i capelli più di due volte a settimana, perchè la tintura non potrà durare a lungo. Ricordate che lo shampoo frequente porterà via gli oli protettivi naturali e la tinta, ma se i capelli vi sembrano sporchi potete optare per uno metodo alternativo allo shampoo con acqua è quello a secco, specifico per capelli colorati. La soluzione è perfetta in quanto assorbe il sebo in eccesso alle radici e dona volume ai vostri capelli, seguite qualche consiglio su come utilizzarlo al meglio.

Inoltre ponete attenzione quando lavate i capelli, mai acqua troppo calda perchè danneggia notevolmente i capelli tinti, perchè l’alta temperatura non farà altro che aprire le cuticole lasciando fuoriuscire il colore.

L’ultimo risciacquo fatelo con acqua fredda o almeno tiepida, per mantenere le cuticole chiuse, così da contribuire a prolungare la durata della tinta. Dopo aver fatto lo shampoo poi proseguite come di consueto ad applicare il balsamo sempre specifico per capelli colorati. Inoltre come per i capelli anche non colorati è importante fare delle maschere specifiche così da idratare e donare luminosità ai capelli tinti.

Curiosità

Il consiglio per concludere in bellezza è utilizzare un “hair gloss” tra una tintura e l’altra, un trattamento vero e proprio che va a ravvivare i riflessi. E’ un prodotto molto efficace in quanto dona alla vostra chioma setosità e lucentezza. L’applicazione è facile basta leggere le indicazioni riportate sulla confezione, basta applicarlo come una maschera di bellezza, dopo aver fatto lo shampoo ed applicato il balsamo.

E’ necessario distribuirlo uniformemente sui capelli e lascialo agire per il tempo indicato sulla confezione e poi risciacquate bene.

Ecco adesso avete le idee più chiare su quali errori evitare quando avete i capelli tinti.