Soffri di herpes labiale? Prova ad eliminarlo con questo rimedio della nonna

Soffri di herpes labiale e non sai come eliminarlo? Prova ad attenuare i sintomi con un rimedio della nonna, un vecchio metodo casalingo.

L’herpes labiale è una malattia infettiva molto comune. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità colpisce circa 3,7 miliardi di persone al mondo perlopiù sotto ai 50 anni di età. (Tali dati si riferiscono al 2012).

Essendo contagioso, perché provocato da un virus, occorre prestare attenzione e adottare alcuni accorgimenti per prevenire l’herpes labiale, specialmente facendo attenzione a baciare o utilizzare oggetti personali di chi ne è affetto.

Non esistono al momento delle cure che debellino del tutto la malattia soprattutto perché il virus può rimanere nel corpo in forma latente per tutta la vita. Esistono però delle cure per alleviarne i sintomi. Oltre ai metodi tradizionali suggeriti dalla medicina, ci sono anche alcuni rimedi naturali che possono aiutare in tal senso. Scopri il rimedio della nonna, un vecchio metodo casalingo, per attenuare l’herpes labiale.

Conoscevi il rimedio della nonna per attenuare l’herpes labiale?

Premesso che non vogliamo sostituirci al parere di un medico e qui si parla solo di consigli da poter adottare per attenuare i sintomi senza avere nessun riscontro di tipo scientifico, andiamo a scoprire qual è il rimedio della nonna, un vecchio metodo casalingo, per combattere l’herpes labiale.

Vi avevamo già offerto qualche suggerimento per attenuare i sintomi dell’herpes labiale con alcuni rimedi naturali.

In questo caso invece quello che vogliamo suggerirvi è di provare con un prodotto che praticamente tutti noi abbiamo in casa, ovvero il dentifricio, quello classico per lavare i denti.

Un vecchio rimedio casalingo che può risultare per molti efficace ma solo se applicato all’inizio, prima che si formino le crosticine. Non serve acquistarne uno in particolare, ma qualsiasi tubetto di dentifricio andrà bene, l’importante è che sia bianco e non alla frutta o alle erbe.

Per applicarlo basterà spremerne una piccola quantità sulla zona dell’herpes spalmandone uno strato sulle vescicole.

Andrà poi lasciato in posa tutta la notte o comunque 7-8 ore e rimosso al mattino seguente con dell’acqua.

Alcuni ritengono che sia efficacie anche applicare un composto di sale e dentifricio seguendo lo stesso procedimento.

Da sottolineare, inoltre, che il dentifricio può essere applicato solo sull’herpes labiale, ovvero quello situato sulla bocca e non su quello che compare in altre parti del corpo.

Ma perché il dentifricio dovrebbe essere efficace sull’herpes labiale? In pratica perché va a praticare una specie di soffocamento delle cellule del virus e fa sì che non proliferino.

Attenzione però prima di metterne una dose generosa bisogna verificare in una piccola zona della pelle se si va incontro ad arrossamenti o allergie, in tal caso assolutamente evitare di procedere.

Il dentifricio svolge in un certo senso la funzione dei patch trasparenti che si comprano in farmacia andando appunto a soffocare le cellule del virus.