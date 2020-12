Il Natale è soprattutto famiglia e condivisione per questo dare vita a delle attività manuali che coinvolgano i bambini è senza dubbio un modo per vivere l’atmosfera natalizia al meglio.

Fare dei lavoretti di natale con materiali semplici, di riciclo o addirittura materiali di uso comune a cui regalare una ‘seconda vita creativa’ divertirà i bambini e sarà anche un piacevole modo di confezionare dei piccoli pensieri per nonni, zii e maestre.

Scopriamo come realizzare delle bellissime ed originali decorazioni natalizie con dischetti struccanti, qualcosa da ‘rubare’ alla mamma per vivere un momento di gioia assieme. Se cerchi altre idee per impegnare i bambini in un’attività manuale scopri come realizzare le decorazioni natalizie con le mollette di legno.

Lavoretti Natalizi con i dischetti struccanti: i migliori video tutorial

Per voi alcuni tra i più bei video tutorial per imparare a creare decorazioni natalizie di diverse e bellissime con dei semplici dischetti struccanti.

I materiali di cui si necessita sono davvero pochi, ma alcuni, come la colla a caldo richiedono la presenza di un adulto. La stessa colla però può essere sostituita da una colla aceto vinilica.

La ghirlanda

Un classico delle decorazioni natalizie che non può mancare in casa. Scopriamo come realizzare una meravigliosa ghirlanda natalizia con i dischetti struccanti.

L’albero di Natale

Un originale e raffinato albero di Natale realizzato con i dischetti struccanti e pochi altri semplici materieli.

Gli angioletti

Dei dolcissimi angioletti realizzati in bianco e oro, ma che potranno essere personalizzati utilizzando nastrini di diverso colore. Semplici da realizzare con i dischetti struccanti.

Gli elfi

Dei tenerissimi elfi del bosco, realizzati con i dischetti struccanti e delle palline di natale.

Il babbo Natale

Un lavoretto perfetto per i bimbi più piccoli perché formato con due soli dischetti di cotone. Si potranno divertire ad attaccare il naso, i baffi e il cappello.

Lavoretti Natalizi con i dischetti struccanti: le più belle immagini rubate a Pinterest

Le immagini più originali di lavoretti di Natale relizzati con i dischetti di cotone. Tante idee da cui lasciarsi ispirare per creare alberi, ghirlande e candidi angioletti.

Non vi resta che acquistare una buona scorta di dischetti struccanti in diverse dimensioni e lasciare sfogo alla creatività dei bambini e perché no, anche degli adulti!