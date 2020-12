Quali sono i principali motivi di lite nelle coppie?

By

Perché le coppie litigano? quali sono i principali motivi alla base di una lite? Scopri cosa è emerso da questo sondaggio.

Stare insieme non è semplice, ci vuole sostegno reciproco, amore, pazienza e condivisione, e nonostante tutti i nostri sforzi nessuno è immune a qualche litigio. Chi più chi meno, ogni coppia litiga, è risaputo tanto che perfino il proverbio lo recita “L’amore non è bello se non è litigarello”.

Dunque che le coppie litigano non è una novità, ma perché litigano? Secondo un sondaggio i motivi del litigio sarebbero gli stessi quasi per tutti. La cosa più sorprendente è che per uomini e donne i motivi sono diversi.

Perché le coppie litigano?

I litigi all’interno della coppia nascono solitamente a causa di 8 questioni pungenti, questo è quanto emerge da uno studio condotto dall’INED (National Institute of Demographic Studies). Lo studio in questione ha esaminato le risposte di 2016 donne e 1474 uomini. I motivi per i quali nascerebbero le maggiori controversie sarebbero principalmente 8.

Ogni coppia ha i suoi problemi e i suoi punti deboli, ma a quanto pare ci sarebbero tasti comuni che ogni volta che vengono toccati innescano una lite.

I temi ricorrenti che accendono le maggiori dispute all’interno delle coppie riguarderebbero principalmente: faccende domestiche, ruoli genitoriali, educazione dei figli e soldi.

Sebbene i motivi sembrano essere condivisi dalla coppia, l’ordine di importanza in cui ogni partner li classificherebbe risulta essere diverso.

Per le donne i motivi di disappunto maggiore riguardano l‘educazione dei bambini.

Per gli uomini, la principale fonte di conflitto riguarda il ruolo genitoriale.

La classificazione dei maggiori argomenti di controversia all’interno della coppia, sarebbe la seguente:

Donne: 1 / Educazione dei figli 2 / ruolo dei genitori 3 / Faccende domestiche

Uomini: 1 / Ruolo dei genitori 2 / Faccende domestiche 3 / Soldi + istruzione dei bambini.

Questo sondaggio avrebbe fatto emergere altri aspetti legati alle coppie e alle loro abitudini di litigare. In primo luogo sembrerebbe che le coppie che litigano di meno tra di loro, sono quelle che litigano maggiormente con i suoceri.

Tra le coppie che hanno preso seriamente in considerazione l’idea di lasciarsi definitivamente, il motivo più frequente di litigio riguarda la pulizia, mentre tra le coppie che vanno più d’accordo la pulizia occuperebbe il terzo posto.