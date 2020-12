Maria Teresa Ruta svela la verità su Samantha De Grenet e sul motivo della sua presenta al Grande Fratello Vip: Zelletta e Orlando increduli.

Maria Teresa Ruta si confida con Stefania Orlando e Andrea Zelletta svelando il vero motivo dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Samantha De Grenet. La Ruta non nasconde il proprio malumore nei confronti della nuova coinquilina che avrebbe varcato la famosa porta rossa dopo aver studiato attentamente ogni suo atteggiamento.

Delusa dall’approccio che Samantha De Grenet avrebbe avuto nei suoi confronti, ha raccontato le proprie paure a Stefania Orlando e a Zelletta che l’hanno esortata a non lasciarsi condizionare.

Maria Teresa Ruta, guerra con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 2020: “E’ venuta per prendere il mio posto”

Non corre molta simpatia tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. sono bastate poche ore di convivenza per scatenare la reazione della Ruta che, durante una conversazione con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, ha svelato il vero motivo dell’ingresso di Samantha al Grande Fratello Vip 2020.

Durante la cena, Maria Teresa, Stefania e Andrea Zelletta si sono ritrovati a commentare l’ingresso di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini che si è immediatamente scontrata con Tommaso Zorzi.

“Questi nuovi elementi creano scompiglio?” ha chiesto Stefania. “Si, Samantha è venuta per prendere il mio posto, mi ha studiato molto”, è stata la risposta dela Ruta che non ha spiazzato Stefania che aveva intuito come tra Maria Teresa e Samantha potessero nascere dei contrasti.

La Orlando, dopo aver ascoltato le parole di Maria Teresa, le ha così consigliato di non dare peso alle parole della De Grenet e di godersi l’esperienza nella casa.

“Goditi di più i tuoi momenti di spensieratezza”, ha detto Stefania Orlando con cui si è detto d’accordo anche Andrea Zelletta, convinto che Maria Teresa meriti di vivere dei momenti spensierati nella casa. “Non mi metto in competizione con nessuno”, ha concluso Maria Teresa di cui, come ha sottolineato Cristiano Malgioglio che è riuscito a far piangere Giulia Salemi, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, la casa non può fare a meno essendo la regina della casa.

Samantha De Grenet, dunque, tenterà davvero di prendere il suo posto nella casa più spiata d’Italia?