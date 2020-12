Cupcakes natalizi da preparare insieme ai bambini: ecco 3 ricette perfette

By

Per cucinare insieme ai più piccoli ecco 3 ricette perfette per preparare dei deliziosi cupcakes natalizi con i bambini.

Si respira già la magia del Natale e per i bambini è di sicuro la festa più bella dell’anno. In questo periodo sono tanti gli stimoli per i più piccoli tutti legati alla festività natalizia.

Dall’allestimento degli addobbi in casa a come fare l’albero di Natale, dallo scrivere la letterina per Babbo Natale, qui trovi tutte le dritte per aiutare i tuoi piccoli, al cucinare insieme preparando tante leccornie tipiche di questo periodo.

A tal proposito vogliamo regalarvi 3 ricette molto carine per preparare dei deliziosi cupcakes natalizi insieme ai bambini. Loro si divertiranno moltissimo e voi riuscirete a tenerli impegnati qualche ora in una bella attività, del tutto formativa.

Tra le attività da fare a Natale: cucinare insieme ai bambini

Avete mai pensato di cucinare insieme ai bambini? Si tratta di un’attività che a loro piace tantissimo ed è utilissima ad allontanarli dalla noia causata dallo stare per molto tempo in casa. Qui vi avevamo già fornito alcune dritte per preparare 5 ricette dolci e salate natalizie.

Impastare, rompere le uova, infarinare, imburrare, decorare, sono tutte azioni che ai bambini divertono un mondo e che riescono a tenerli impegnati anche per qualche ora. Cosa che difficilmente riescono a fare altre attività, giochi compresi.

Un modo alternativo di passare del tempo di qualità insieme che unirà la famiglia senza dubbio. Inoltre, a seconda dell’età dei bambini potrete preparare ricette più o meno impegnative.

Un accorgimento da non sottovalutare mai con i più piccoli, inoltre, è quello di mettere la cucina in sicurezza prima di iniziare, quindi allontanate cose taglienti o di vetro, specie se i bambini sono ancora piccoli.

E naturalmente, ricordate che le operazioni più difficili o pericolose spetteranno a voi. Loro però potranno rivelarsi dei validi aiutanti in cucina e, non meno importante, si sentiranno responsabili. Un’esperienza quindi del tutto formativa, che fornirà ai piccoli anche importanti nozioni sensoriali e manuali. Scopriamo allora queste 3 ricette favolose per preparare degli ottimi cupcakes natalizi insieme ai vostri bambini.

Cupcakes di Natale

Iniziamo dicendovi che questi cupcakes natalizi sono davvero belli. Per prepararli dovrete avere però una buona manualità. Si tratta infatti di vero e proprio cake design. Pupazzi di neve, renne, babbi natale, agrifogli, dolciumi e regali sono i temi di questi cupcakes, che una volta cotti dovranno essere decorati con la pasta di zucchero.

Per prepararli dovrete avere:

6 cupcakes

mattarello

tagliapasta ad espulsione a forma di agrifoglio

tagliapasta rotondi di 3 dimensioni

pennello alimentare

gelatina alimentare

pennarello nero alimentare

pasta di zucchero nei colori: bianco, rosso, verde, marrone chiaro, marrone scuro, giallo scuro e nero

modelling tools

Dopo aver preparato dei cupcake al gusto che più preferite, qui sotto troverete la ricetta base.

Dovrete procedere alle decorazioni che sarà il vero lavoro impegnativo di questi fantastici cupcakes natalizi.

Cupcakes a forma di albero di Natale

Dopo avervi fornito due simpatiche ricette per preparare degli alberelli natalizi dolci, ecco uno spunto con un’idea molto carina per preparare dei cupcakes natalizi a forma di albero di Natale.

Si tratta di una ricetta facile ma di grande effetto. Questi cupcakes, fra l’altro, hanno anche delle gocce di cioccolato nell’impasto.

Ingredienti

120 g di farina

120 g di zucchero

120 g di burro a temperatura ambiente

2 uova

gocce di cioccolato q.b.

1 bustina di lievito per dolci

Preriscaldate il forno a 180° C quindi procedete con l’impasto. Per la preparazione basterà seguire il video qui sotto. Una volta cotti i cupcakes si dovrà procedere con la decorazione.

Ingredienti per la glassa

200 g di burro

100 g di zucchero a velo

colorante alimentare in gel verde

palline argentate e stelline colorate

Per prepararla seguite ancora il video e poi aiutandovi con una sac a poche procedete alla realizzazione dei cupcakes a forma di alberelli di Natale.

Cupcakes a forma di renna

Ed ecco la terza ricetta per preparare i cupcakes natalizi a forma di renna di Babbo Natale. Per i bambini sarà davvero uno spasso preparare questi cupcakes simpaticissimi al cioccolato farciti con confettura di albicocche. Una variante molto golosa ma che potrete modificare a seconda dei vostri gusti personali.

Ingredienti per 12 cupcakes

60 g di farina 00

30 g di cacao amaro

100 g di burro

100 g di zucchero

2 uova

1 bustina di lievito

1 cucchiaio di Latte opzionale

confettura di albicocche q.b.

Per le Ganache

110 g di cioccolato fondente

50 g di cioccolato al latte

50 g di cioccolato bianco

250 ml di panna

Per la decorazione

la ganache

M&M rossi

mentine bianche

cioccolato fondente per le corna

Per la preparazione seguite il video qui sotto.

E se queste ricette da fare insieme ai vostri bimbi vi sono piaciute scoprite anche gli antipasti natalizi da fare insieme ai bambini.