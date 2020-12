Sonia Lorenzini, sanguinosa lite con Tommaso Zorzi: “Mi hai frantumato il ca**o”

Sonia Lorenzini scatena il caos al Grande Fratello Vip 2020, sanguinosa lite con Tommaso Zorzi nella notte: “Mi hai frantumato il caz*o”.

Furibonda lite nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini. Vecchie ruggini tra i due sono venute a galla con l’ingresso dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha immediatamente attaccato Tommaso per un mancato saluto.

Sonia ha accusato Tommaso di aver fatto delle storie ironiche su Instagram con il suo nome per poi non salutarla durante l’incontro ad un evento. Tommaso, da parte sua, ha accusato la Lorenzini di aver sfruttato quanto accaduto tra loro per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020. In piena notte, subito dopo la puntata con Alfonso Signorini, è così scoppiata una furiosa lite sotto gli occhi degli altri concorrenti.

Sonia Lorenzini attacca Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020: “Sei un bugiardo”

L’ingresso di Sonia Lorenzini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha immediatamente animato le dinamiche. All’ex tronista di Uomini e Donne sono bastati ochi minuti all’interno della casa per far perdere la pazienza a Tommaso Zorzi. Subito dopo la puntata con Alfonso Signorini, infatti, in veranda, sono partite accuse e controaccuse tra i due coinquilini.

“Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà. […] Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma non me non attacca. Ok?!”, ha sbottato Sonia come riporta il portale Biccy.



La Lorenzini non è rimasta un silenzio e ha elencato una parola dopo l’altra attirandosi immediatamente le critiche degli altri concorrenti che hanno ammesso di non aver gradito il suo atteggiamento.

“Sei un bugiardo devi raccontare come sono andate le cose. Tu mi conoscevi perché avevamo passato una serata tutti insieme in allegria. Poi mi hai presa in giro in alcune tue storie, con tanto di nome e cognome. Il caso ha voluto che la settimana dopo ci siamo trovati ad un evento, hai salutato tutti gli amici in comune, sei arrivato a me e hai finto di non conoscermi. Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi. Poi in un programma hai fatto il verso del vomito dopo aver visto una mia foto. Ti sembra bello?”.

“Mi fa orrore questa cosa. Ma come si permette questa qui a venire al GF Vip per dirmi certe cose? Non ce la posso fare, mamma mia cosa mi hanno combinato. Se vuole il teatrino io le dò anche quello”, si è poi lamentato Tommaso.



La convivenza tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi non sarà sicuramente pacifica.