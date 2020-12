A Uomini e Donne la conoscenza tra Armando e Lucrezia non sembra trovare pace. Secondo le anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, i due finiranno di nuovo con il litigare a causa di un’omissione da parte di lui.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 dicembre confermano che purtroppo non c’è pace per la conoscenza tra Armando e Lucrezia. I due, da quando lei è tornata in studio, non sembrano avere più la spinta e l’energia che avevano fino a poco tempo fa ed ogni loro incontro diventa un protesto per litigare e allontanarsi sempre di più.

Lucrezia, durante il corso della nuova puntata, che ha mostrato tutta la delusione di Sophie per Matteo, ha perso la calma a causa dell’atteggiamento adottato dal cavaliere, che durante il corso della settimana ha omesso di raccontarle una piccola verità. Quale?

Armando è uscito con un’altra ragazza e sembrerebbe non essersi nemmeno trovato tanto male, ma Lucrezia non sapeva nulla e ha scoperto tutto in studio.

Armando e Lucrezia si dicono addio? Scoppia la lite a Uomini e Donne

Michele ha lasciato il numero a Lucrezia 😮 Che ne pensate del suo gesto? #UominieDonne pic.twitter.com/xf6rwNBCR7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

Armando Incarnato, oltre a Lucrezia, ha scelto di frequentare un’altra ragazza, una sudamericana. Le cose tra loro sembrano procedere abbastanza bene, ma la storica conoscenza del cavaliere non sapeva assolutamente nulla di tutto questo e quando durante il corso della settimana lei gli aveva chiesto di vedersi, lui si era semplicemente limitato a dire che non poteva perché aveva degli impegni a Napoli senza sbilanciarsi più di tanto sui reali motivi dei suoi impegni.

La mancata verità manderà su tutte le furie Lucrezia a Uomini e Donne, in quanto sospetta che gli impegni del suo cavaliere avessero proprio a che fare con quest’altra donna, ma lui non sembra volersi sbilanciare più di tanto, ma attenzione perché le complicazioni tra i due non finiscono di certo qua.

Maria ha annunciato ad Armando, dopo la scottante scoperta di Roberta, che ci sono ben due donne in studio per lui. Il bel cavaliere partenopeo sceglie di tenerne soltanto una e di aggiungerla all’harem che è pronto a corteggiarlo. Lucrezia, però, non starà di certo con le mani in mano. Anche perché lei c’è un nuovo ragazzo, ma lo manda via in quanto non sembra essere il prototipo di uomo da cui lei è attratta.

ESCLUSIVO: un principe azzurro sotto l’albero, i segreti di Maria e Gemma per le feste, il Natale d’amore delle coppie, i consigli della mamma di Davide alle corteggiatrici e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da oggi in edicola 🎄🎉 #UominieDonne pic.twitter.com/BuCIBCHmZV — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

Le anticipazioni di Uomini e Donne si concludono così, mostrando al pubblico del piccolo schermo numerose incomprensioni tra i suoi protagonisti. L’unico a cui sembra andar bene è Davide Donadei, che anche in quest’occasione non mancherà di mostrare tutto il suo interesse verso la sua corteggiatrice Beatrice. Il tronista è prossimo alla scelta?