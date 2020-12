By

Scopri le mosse bagliate che trasformano le tue patate fritte in una chips molle e unta, per nulla golosa e croccante.

Un fritto asciutto e croccante, questo è il risultato che chiunque di noi vorrebbe raggiungere quando decide di preparare uno dei piatti più amati da grandi e piccini: le patate fritte.

Con la la carne, con il pesce ma anche come semplice spuntino o aperitivo, chi non impazzisce per le mitiche patatine?

Un piatto semplice ma affatto scontato da preparare o, quantomeno, da preparare alla perfezione. Fin troppo spesso capita di trovarsi dinanzi a patatine unte, molli e per nulla golose.

Come mai? Quasi sicuramente è colpa di uno di questi 5 classici ma fatali errori.

I 5 errori delle patate fritte

Errori di valutazioni, scelte importanti che invece prendiamo sottogamba, sabotando poi, inconsapevolmente, tutta la ricetta.

Così come esistono i trucchi per fare delle patate fritte perfettamente croccanti, esistono anche gli scivoloni per sabotare il medesimo piatto.

Ecco le cinque mosse con cui roviniamo le nostre patatine fritte.