Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 dicembre, riportate in anteprima da Il Vicolo delle news, rivelano un colpo di scena riguardante il percorso di Sophie Codegoni al Trono Classico.

Uomini e Donne ha dato il via all’ultima registrazione di quest’anno e, come per tradizione, i colpi di scena non sono mancati, fornendo al pubblico del piccolo schermo un finale di tutto rispetto. Che cosa è successo?

Al centro dello studio ci sarà Sophie Codegoni. La tronista vivrà un momento non facile in quanto Maria, dopo aver mandato in onda la sua esterna con Matteo, in cui il ragazzo l’accusa prima di essere molto fredda nei suoi confronti, ma dopo aver parlato con la madre di lei in videochiamata i toni si rilassano e diventano decisamente più romantici e teneri, le comunica che Antonio, che si era mostrato sempre molto duro nei suoi confronti, scoppia in lacrime.

Un dettaglio che non va assolutamente tralasciato, in quanto il ragazzo si è sempre mostrato molto spavaldo, ma la maschera sembrerebbe essere calata mostrando la sua vera personalità.

L’esterna di Sophie ha fatto piangere Antonio, rendendo i toni di questo spezzone decisamente poco sereni, visto che poco prima Maria ha dovuto annunciare l’addio di Gianluca De Matteis, ma attenzione perché i colpi di scena non sono di certo finiti qui.

Uomini e Donne anticipazioni: Matteo si è prego gioco di Sophie?

Il complimento che ogni donna vorrebbe ricevere 🥰 #UominieDonne pic.twitter.com/9dvYPCCtsz — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

La registrazione di Uomini e Donne del 12 dicembre rivela anche una brutta sorpresa per la tronista Sophie, che si ritroverà faccia a faccia con un’amara verità.

Come anticipato, Maria ha mandato in onda la sua esterna con Matteo, l’unica che la tronista abbia voluto fare, e dopo aver visionato la clip gli chiede se ad un’eventuale scelta lui sarebbe pronto per un sì o per un no. Il corteggiatore lascia tutti di stucco, affermando che se la Codegoni dovesse sceglierlo la sua risposta sarebbe tutt’altro che positiva.

Sophie rimane senza parole in quanto in più di un’occasione lui le aveva mostrato tutto il suo interesse, convincendo il pubblico in studio, ma anche lei, che fosse il classico bravo ragazzo a cui affidarsi e invece no. Anche Gianni, ancora scosso per l’annuncio di Gemma, rimane senza parole e lo accusa di essere falso, visto che fino a qualche minuto prima decantava il suo sincero interesse per la tronista.

Matteo spiega che ci sono ancora alcune cose di lei che non lo convincono a pieno, ma quando gli fanno notare che una scelta non corrisponde ad una proposta di matrimonio, lui non cambia idea e rimane fermo nella sua posizione, scatenando la delusione della tronista che lo congeda con un sincero: “Fai schifo”.

Sophie si aspettava una reazione da Antonio… Che ne pensate delle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/coi1s2icwT — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2020

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 dicembre, come promesso, hanno fornito numerosi colpi di scena, creando ancora più confusione nel cuore e nella testa della tronista.