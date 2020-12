Marco e Matteo Catelli marito e figlio Gabriella Carlucci: cresciuta in una famiglia dedica ai figli, ha trasmesso gli stessi valori al suo.

Gabriella Carlucci, assente da diverso tempo dal piccolo schermo, torna in tv domenica 13 dicembre come ospite della Domenica In di Mara Venier. Oltre ad aver avuto una brillante carriera prima nel mondo dello spettacolo e poi della politica, è riuscita a costruire una splendida famiglia.

Marco e Matteo Catelli sono il marito e il figlio di Gabriella Carlucci. Le informazioni sul loro conto sono davvero poco anche se del figlio ha parlato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Storie Italiane proprio Gabriella Carlucci.

Chi sono Marco e Matteo Catelli, marito e figlio Gabriella Carlucci

Di Marco e Matteo Catelli si hanno poche informazioni. Le uniche cose che si sanno, infatti, sono le cose che ha raccontato la stessa Gabriella Carlucci, in un’intervista rilasciata nell’aprile del 2019 ai microfoni di Storie Italiane, il programma mattutino di Raiuno, in onda tutti dal lunedì al venerdì e condotto da Eleonora Daniele, sposata con Giulio Tassoni e mamma di Carlotta.

“Ho trovato un marito che ha una famiglia come la mia, e questo è servito molto per l’educazione di nostro figlio”, raccontò la sorella di Milly Carlucci.

Mamma orgogliosa e innamorata del figlio Matteo, ad Eleonora Daniele, Gabriella Carlucci disse: “E’ bello, buono, bravo, indipendente, si è laureato e lavora. Vengo da una famiglia in cui i genitori si sono completamente dedicati ai figli, e io e mio marito abbiamo cercato di trasmetterlo a Matteo”.

Esattamente come la sorella Milly Carlucci che, con il marito Angelo Donati ha formato una famiglia meravigliosa con la nascita dei figli Angelica che, laureata in Management alla London School of Economics (Lse), lavora nell’azienda di famiglia e Patrick, anche Gabriella Carlucci, oltre ad essere una donna realizzata e in carriera, è riuscita a formare una splendida famiglia, seguendo l’esempio dei suoi genitori che hanno dedicato a lei e alle sorelle tutta la loro vita.

Ai microfoni di Mara Venier, Gabriella Carlucci racconterà qualche dettaglio in più della sua famiglia?