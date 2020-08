Angelica Donati, figli di Milly Carlucci e Angelo Donati, racconta la sua vita come manager di successo: “Lavoro per le mie competenze”.

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati, laureata in Management alla London School of Economics (Lse) e con un master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford, a 34 anni è diventata una manager di successo. La figlia della storica conduttrice della Rai, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, ha parlato della propria vita professionale spiegando di aver ottenuto successo grazie alle proprie competenze.

Angelica Donati: “Non lavoro per i miei genitori Milly Carlucci e Angelo Donati, ma per le mie capacità”

Determinata e sicura di ciò che vuole nella vita, Angelica Donati ha studiato a lungo per poter realizzare i propri sogni professionali. “Sono sincera: se non fosse stato per la mia famiglia non avrei potuto avere la possibilità di frequentare certe scuole, ma il lavoro l’ho avuto per le mie competenze”, ha raccontato la figlia di Milly Carlucci che tornerà in onda a settembre con Ballando con le stelle 2020 e Angelo Donati a Gente.

Grazie alle sue competenze, Angelica è stata eletta presidente di Ance (l’associazione dei costruttori) Giovani nel Lazio. “In realtà anche la nostra presidente nazionale è una donna: Regina De Albertis. Il settore delle costruzioni viene visto come prettamente maschile e i numeri in effetti lo confermano, ma nella mia generazione sto vedendo tante donne che si mettono alla prova. Quindi sono felice di essere la prima, anche se non sono assolutamente l’unica”,. ha spiegato la figlia della Carlucci che, al compimento dei 26 anni ha deciso di dedicarsi all’impresa di famiglia.

Visualizza questo post su Instagram 🍓🍓🍓#Capri 🍓🍓🍓 Un post condiviso da Angelica Krystle Donati (@angiedonati) in data: 29 Giu 2020 alle ore 5:37 PDT

Bella, intelligente, preparata e con un’eleganza innata come quella della madre, avrebbe potuto avere anche un futuro nello spettacolo, ma il mondo della televisione non l’ha mai affascinata. Angelica, così, ha scelto totalmente un’altra strada ed oggi, con tanto studio, lavoro e dedizione, sta ottenendo importanti riconoscimenti nel suo settore.