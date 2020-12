By

Creare delle decorazioni natalizie con la pasta è senza dubbio un’attività manuale ricca di fantasia, divertente e anche alla portata di tutte le famiglie.

Un pacco di pasta di semola, dei colori acrilici e la fantasia dei bambini, ecco quello che serve per realizzare delle decorazioni natalizie da appendere all’albero o alla porta di casa, davvero originali.

Scopriamo i video tutorial più creativi e le immagini da cui lasciarsi ispirare sulle decorazioni natalizie fatte con la pasta.

Lavoretti di Natale con la pasta: i video tutorial



Creare con la pasta è un modo per dare sfogo alla fantasia, un’attività per intrattenere i bambini in questo periodo natalizio che coinvolgerà anche tutta la famiglia. Sarà davvero divertente creare giochi cromatici, ghirlande, angioletti e tante altre decorazioni a tema natalizio.

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorial completi ed esaustivi da seguire passo dopo passo, anche se questa è un’attività piuttosto intuitiva in cui tutti possono cimentarsi, anche i bambini più piccoli. Scopri anche i lavoretti di Natale realizzati con le mollette di legno.

Le stelle

Delle bellissime stelle da appendere all’albero di Natale che saranno perfette anche da utilizzare per adornare un pacco regalo o la confezione di un dolce natalizio.

Gli addobbi per l’albero

Un delizioso alberello di Natale, un angioletto e una stella, pronti per essere appesi all’albero.

Pendagli e segnaposto

Delle vere e proprie opere d’arte realizzate con della semplice pasta, un’attività molto piacevole per i bimbi ma anche per gli adulti.

L’albero di Natale

Un’albero di Natale realizzato con delle penne. Un’idea originale per decorare un’angolo della casa o ancor meglio la cameretta dei bambini.

Per realizzare tutti questi decori, si avrà bisogno di pasta di vari formati, nastri ed elementi decorativi, colla a caldo e colori acrilici. Scopri anche i lavoretti di natale realizzati con il DAS!

Lavoretti di Natale con la pasta: le immagini da cui lasciarsi ispirare

Sono davvero infiniti i decori che si possono realizzare utilizzando i vari formati di pasta secca che esistono in commercio. Penne, rigatoni, farfalle, conchiglie si trasformano in modo creativo in addobbi davvero belle ed originali.

Abbiamo rubato qualche idea di lavoretti natalizi con la pasta a Pinterest da cui trarre ispirazione, idee davvero magnifiche che vi faranno venire voglia di mettervi a tavola, ma per creare!

Che aspettate, Correte in dispensa a scoprire quali formati di pasta potranno diventare delle magnifiche decorazioni natalizie!