By

Tante idee di lavoretti natalizi realizzati con le mollette di legno. Un modo per intrattenere i bambini e divertirsi in famiglia.

Tante idee di lavoretti di Natale con le mollette di legno. Intrattenere i bambini quando fuori piove e fa freddo e soprattutto in questo particolare periodo di pandemia da Covid-19 può diventare davvero impegnativo.

Lasciarsi trasportare dalla creatività e coinvolgere tutta la famiglia in attività manuali, può essere senza dubbio un modo di divertirsi e riempire questo tempo in attesa del Santo Natale. Scopri anche come realizzare i lavoretti natalizi con il DAS.

Le mollette di legno, fonte di creatività per i bambini

Le mollette di legno, quelle per il bucato, sono state da sempre fonte di grande creatività per i bambini. Sono tantissimi i lavoretti natalizi che serbiamo nei nostri ricordi, quelli che portavamo a casa da scuola con la letterina per Gesù Bambino.

Tornare a creare con le mollette di legno, sarà un’attività manuale che piacerà moltissimo ai nostri bambini e che riporterà indietro nel tempo anche il cuore degli adulti. Scopriamo tante idee creative a tema natalizio che si possono realizzare con un materiale semplice ed economico come le mollette di legno. Se cerchi idee per il pranzo di Natale scopri le migliori ricette del Pandoro farcito.

Lavoretti di Natale con le mollette di legno: i video tutorial più belli

Alcuni video tutorial per imparare a realizzare delle decorazioni natalizie con le mollette di legno. Addobbi per l’albero, fiocchi di neve, una bellissima stella cometa, un’originale ghirlanda e dei simpatici Babbo Natale.

Gli addobbi natalizi con le mollette

Cinque idee di addobbi natalizi realizzati con le mollette di legno. Perfetti da appendere all’albero o anche per decorare pacchi e regali

Il fiocco di Neve

Un bellissimo fiocco di neve realizzato con le mollette di legno, perfetto per essere decorato al centro con un simbolo natalizio, perfetto un piccolo Bambino Gesù o anche delle stelline, dei rami di abete e di bacche.

La stella cometa

Una bellissima stella cometa che potrà essere appesa in casa e ovviamente colorata e arricchita con glitter.

La ghirlanda

Una ghirlanda natalizia fuori porta davvero originale, realizzata con le mollette di legno decorate a mano

I Babbo Natale

Tanti piccoli e colorati Babbo Natale da appendere all’albero o perfetti per decorare pacchi regalo e altri oggetti.

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020

Lavoretti di Natale con le mollette di legno: le immagini più creative da cui lasciarsi ispirare

Alcune idee di lavoretti di Natale con le mollette di legno rubate al mondo di Pinterest. Delle idee creative dalle quali partire ma che si possono personalizzare con decorazioni e colori.

Il Natale è più bello se lo si vive in famiglia condividendo molti momenti creativi con i bambini. Un modo per riscoprire l’importanza della fantasia e della manualità.