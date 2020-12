Nicola Mazzitelli, dopo la puntata di Uomini e Donne ha perso la calma sui social, facendo una precisazione su quanto detto in studio in merito al suo rapporto con Valentina Dartavilla.

A Uomini e Donne oggi è andata in onda una delle puntate più avvincenti di sempre. In studio, come molti telespettatori avranno avuto modo di poter vedere, Valentina Dartavilla è stata smascherata da Maurizio, il corteggiatore di Gemma, che era stato accusato a sua volta da lei di essere poco sincero perché non era realmente interessato alla dama.

Colpo di scena, invece, a mentire è stata proprio lei, facendo nascere uno scandalo in studio, in quanto ha avuto un rapporto intimo con Costantino, ma aveva chiesto a lui di non raccontare la verità in studio, nascondendo il tutto anche all’altro cavaliere che stava corteggiando. In studio però è uscito fuori anche il nome di Nicola Mazzitelli, in quanto sembrerebbe che la dama stesse aspettando il suo ritorno in studio, non è potuto andarci in quanto aveva contratto il virus, per organizzare una finta uscita.

Il cavaliere è stato ricoperti di critiche e insulti da parte del popolo della rete. Per questo motivo, dopo la messa in onda della puntata, ci ha tenuto a dare la sua versione dei fatti rivelando che è stato infangato dal pubblico di Uomini e Donne perché non era a conoscenza di come sarebbero realmente andate le cose tra lui e la dama.

Nicola Mazzitelli dopo Uomini e Donne: “Valentina? Non l’ho mai sfiorata”

Nicola Mazzitelli ha precisato che lui non vede Valentina dal 27 novembre e che dal pubblico del piccolo schermo ha subito delle gravi offese, in quanto l’avrebbero accusato di essere andato lui a letto con la dama e di aver mentito poi in studio, escogitato una finta uscita di scena insieme, ma il cavaliere nega e afferma sicuro di sé che non esiste nessuna prova al mondo che possa dimostrare questa teoria, saltata fuori dalle anticipazioni di Uomini e Donne.

“Ho appena finito di guardare la puntata. Mi avete infangato per 15 giorni, dicendomi che c’era scritto che io ero andato a letto con Valentina, mentre in studio si è parlato di Nicola e non di me, visto che si sono messi d’accordo per raccontare un’altra versione“ ha esordito il cavaliere, facendo riferimento alla puntata andata in onda oggi, dove Maria De Filippi si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli ex partecipanti del Trono Over.

“Io e Valentina ci siamo visti l’ultima volta il 27 novembre e ho subito avvisato la redazione che avrei chiuso la conoscenza con lei. Non sono più andato in trasmissione perché mi sono beccato il virus per tre settimane e ora sto lavorando in gelateria e questa situazione non mi permette di tornare nel programma“ ha ammesso durante il suo sfogo social. “Quando avrei avuto il tempo di stare con questa donna? Non c’è nulla che possa provarlo, ma soltanto di lei e Costantino” ha concluso. “La prossima volta prima di sparare stupidate, chiedete perché io non ho fatto niente di niente. Non l’ho mai sfiorata Valentina“ ha aggiunto.

Dei messaggi nascosti e una decisione inaspettata… Avete visto cos’è successo oggi in puntata? Cliccate qui 💥⬇️ #UominieDonne https://t.co/yCKzTXSYU0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 10, 2020

Nicola Mazzitelli dopo Uomini e Donne ha raccontato la sua versione dei fatti. Chissà se durante la puntata in onda domani le sue parole verranno smentite o confermate.