A Uomini e Donne è arrivato lo sfogo di Maria De Filippi che stufa di essere calunniata, ha spiegato tutti i retroscena degli ex partecipanti al Trono Classico e Trono Over.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni è sempre stato protagonista di numerose polemiche. Polemiche nate, in particolar modo, dagli ex protagonisti del Trono Classico e Trono Over che sui rispettivi profili social, o attraverso numerose interviste, dopo la fine della loro esperienza nel dating show di Maria De Filippi decidono di scagliarsi non solo sul programma ma anche su tutti i membri della redazione.

Questo elemento è stato riportato durante la puntata trasmessa oggi, che ha visto una pesante segnalazione su una dama, durante una discussione tra Armando Incarnato e Aurora Tropea. In quanto il cavaliere partenopeo ha accusato la dama di essere una persona poco riconoscente nei confronti della redazione, in quanto sparlerebbe alle loro spalle. Maria ha subito colto la palla in balzo e, precisando che il suo discorso non aveva nulla a che fare con Aurora, ha deciso togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivelando tutta la verità che si cela dietro quei personaggi che dopo aver preso parte al programma non fanno altro che infangare il buon nome della redazione.

Maria De Filippi si è lasciata andare ad un lungo sfogo a Uomini e Donne, mettendo i puntini sulle I su alcuni noti personaggi.

Maria De Filippi, lo sfogo a Uomini e Donne: "Volevano pubblicare tutto"

Aurora vs Armando: voi da che parte state? 🔥 #UominieDonne pic.twitter.com/uK3McCsueb — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 10, 2020

Maria De Filippi ci ha tenuto a fare questo discorso in puntata in quanto i membri della sua redazione ci rimangono male ogni volta nel leggere cattiverie sul proprio conto e vorrebbero replicare pubblicamente, rendendo noto, con tanto di prove alla mano, come stanno realmente le cose in quanto gli ex protagonisti del programma raccontano una versione molto limitate di quanto accade dietro le quinte.

Maria, che è tornata in onda dopo lo stop, ha rivelato che bisogna sempre considerare che Uomini e Donne è un programma televisivo e in quanto tale deve sempre considerare alcune dinamiche relative a quest’ambiente. “E’ come quando vai dal dentista e ti toglie sette denti, sai a cosa vai incontro, fa il suo lavoro” ha spiegato la conduttrice, chiarendo prima di tutto un concetto fondamentale in quanto la redazione farebbe restare i personaggi che più si adattano al sistema televisivo, visto che va in onda sul piccolo schermo, ma non solo.

Ha anche ammesso che con molti si creano della affinità, visto la correttezza mostrata, mentre con altri no, ma numerosi personaggi che non vengono confermati per l’edizione successiva contattano per mesi la redazione chiedendo di poter ritornare, ma dopo svariati no, scelgono di rivolgersi ai media e di scagliarsi contro il nome del programma. “La redazione vorrebbe pubblicare tutte le prove di ciò che vi sto dicendo, ma sono io che non gli permetto di farlo“ ha spiegato la conduttrice, rivelando che non le va di dare vita a certi meccanismi nonostante abbia tutti gli strumenti per dimostrare la verità dei fatti.

“Maurizio mi ha detto una cosa che non dovrei dire” 😟 Colpi di scena e molto altro ancora nella puntata di oggi! Per rivederla, cliccate QUI ▶ #UominieDonne https://t.co/TW2CchWDQo — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 9, 2020

Maria De Filippi ha spiazzato tutti a Uomini e Donne, parlando per la prima volta dei retroscena che avvengono dietro le quinte e di tutte quelle persone che dopo il loro abbandono al programma si scagliano contro la redazione e contro di lei, quando in realtà fino a poco tempo prima non sognavano altro che farne parte e di poter tornare ad avere quel minimo di popolarità che avevano.