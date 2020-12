L’influencer romana, Giulia De Lellis è stata travolta da una nuova bufera sui social. Stavolta l’ha fatta grossa. Cos’è successo questa volta?

Grosso scivolone sulle stories di Instagram per la web influencer, Giulia De Lellis travolta da una nuova polemica.

Giulia De Lellis ancora una volta al centro della scena, dopo essere stata nello stesso posto del suo ex, Andrea Damante. Andrea Damante si trovava lì insieme alla nuova fidanzata. Un triangolo inaspettato per le vie di Dubai insomma.

Su Instagram la 24enne di Pomezia ha condiviso una serie di stories nelle quali propone alcune idee regalo dal budget medio alto per il Natale in arrivo. Fin qui tutto bene se non fosse per il fatto che la De Lellis è scivolata in un discorso pieno di cliché e alquanto arcaico. Leggiamo insieme cosa ha detto.

Giulia De Lellis sotto accusa per aver parlato delle donne

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha esordito con delle idee da regalare ai suoceri e alle sorelle, per poi indirizzare il messaggio ai follower maschi, snocciolando tutta una serie di regali da fare a fidanzate di breve o lungo corso. Ed è così arrivata a pronunciare (e mettere per iscritto, con tanto di errore ortografico) una frase che ha lasciato tutti senza parole.

“Se poi la vostra fidanzata o vostra moglie merita un regalo un po’ più importante perché ha fatto la brava e quindi volete spendere un po’ di più..”, ha dichiarato Giulia, consigliando spille e orecchini di un prestigioso brand francese. Una frase che ha scatenato la bufera sui social network.

“Che brezza medioevale le storie di Giulia De Lellis. Mi raccomando fate le brave altrimenti niente regalino”, ha commentato un utente del web. “Per fortuna non viviamo più nel Medioevo, non meritiamo un regalo solo per essere state bravi angeli del focolaio e siamo libere di desiderare ben altro di un uomo che ci regala cose per la casa”, ha aggiunto un altro.

E poi ancora c’è chi non perdona proprio l’errore grammaticale di Giulia: “La vostra compagna. Compagna. Senza i. A tutti quei giovani che seguono influencer come questa che manco conosce le basi della grammatica, studiate, evolvetevi, fate la differenza. Non morite dietro allo schermo di uno smartphone”.

Giulia De Lellis non ha ancora replicato alle critiche anzi sembrerebbe aver pubblicato altre stories per i regali natalizi. Attendiamo quindi aggiornamenti.