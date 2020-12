Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 10 dicembre, promettono colpi di scena: uno scandalo scatena la reazione di Maria De Filippi.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, giovedì 10 dicembre, promettono grandi colpi di scena. La puntata in onda alle 14.45 riprenderà da dove si era interrotta quella di ieri. Durante il confronto con Gemma Galgani, il cavaliere Maurizio che sta frequentando la dama di Torino, è stato accusato da Valentina di non essere realmente interessato a Gemma.

Infastidito dai continui attacchi della 34enne Valentina con cui è uscito in un paio di occasione, Maurizio ha promesso di svelare tutta la verità sul suo conto. Verità che verrà a galla oggi e che scatenerà la reazione di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 10 dicembre: lo scandalo di Valentina

Dopo l’accesa puntata di ieri, Uomini e Donne riparte oggi con un appuntamento di fuoco. Maurizio mostrerà gli screenshot di una conversazione tra Valentina e Costantino, un uomo che ha partecipato alla trasmissione per poco tempo, in cui la 34enne chiedeva al cavaliere di non parlare del loro rapporto. Secondo le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, così, Valentina sarà accusata di aver avuto dei rapporti intimi con Costantino mantenendo il segreto anche con la redazione.

Durante la puntata, poi, si scoprirà, secondo quello che scrivono le talpe del Vicolo delle News, un’altra verità su Valentina. Pare, infatti, che quest’ultima abbia avuto anche dei rapporti con Nicola, il cavaliere che ha raccontato di aver trascorso 5 anni in ospedale dopo un incidente e che oggi sarà assente perchè positivo al covid.

Contro Valentina si scaglierà lo studio, in primis Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma non mancherà neanche la dura reazione di Maria De Filippi che ha più volte dimostrato di non voler essere presa in giro dai partecipanti alla trasmissione.

La puntata, poi, dovrebbe continuare con Davide Donadei che ha lasciato a casa Beatrice preferendo uscire con Chiara con cui, nelle ultime settimane, ha discusso parecchie volte. Il tronista pugliese, inoltre, ha scelto anche di non uscire con Valeria, rea di aver guardato in puntata Giorgio, un corteggiatore della tronista Sophie Codegoni. La penultima puntata della settimana di Uomini e Donne, dunque, sarà infuocata.